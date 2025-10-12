Bătaie cu scaune și cuțite la o nuntă din Craiova. Doi interlopi și-au reglat conturile în fața invitaților VIDEO

O petrecere de nuntă din Craiova s-a transformat într-o scenă de film de acțiune, după ce doi bărbați cunoscuți din lumea interlopă s-au luat la bătaie chiar în mijlocul evenimentului. Incidentul a degenerat rapid, iar potrivit martorilor, în altercație s-au folosit și cuțite, moment în care invitații au început să fugă panicați din sală.

De la petrecere, la haos total

Surse locale spun că între cei doi exista un conflict mai vechi, iar întâlnirea de la nuntă ar fi fost doar scânteia care a reaprins tensiunile. În doar câteva secunde, atmosfera de sărbătoare s-a transformat într-un haos generalizat, cu țipete, mese răsturnate și oameni care încercau să se adăpostească, se vede din imaginile postate de publicația altastire.

Imaginile surprinse la fața locului arată momentele de panică în care invitații fug din calea agresorilor. Petrecerea a fost întreruptă brusc, iar sala de evenimente a fost evacuată până la sosirea poliției.

Oamenii legii fac acum verificări pentru identificarea tuturor celor implicați și pentru a stabili circumstanțele exacte în care a izbucnit bătaia. În funcție de concluziile anchetei, se vor lua măsurile legale necesare.

„La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unei săli de evenimente din municipiul Craiova, a avut loc un conflict între mai multe persoane. În cauză, se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul și identificarea persoanelor implicate, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor să fie dispuse măsuri în consecință”, a declarat subcomisar de poliție Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

