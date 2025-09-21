Buletinele electronice, pe muchie de cuțit. România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 14:47
507 citiri
Buletinele electronice, pe muchie de cuțit. România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR
Carte de identitate electronică FOTO Facebook/Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Guvernul Bolojan recunoaște oficial: ținta inițială pentru implementarea cărților de identitate electronice este imposibil de atins. Dacă planurile anterioare vorbeau de milioane de documente emise până în 2026, acum obiectivul a fost redus drastic, la doar 3,5 milioane de buletine electronice. Problema este că, până în prezent, au fost distribuite sub 500.000.

Termenul final pentru a accesa finanțarea prin PNRR este 30 iunie 2026, însă calculele arată dimensiunea uriașă a provocării: Ministerul de Interne estimează că ar fi nevoie să se emită peste 307.000 de buletine pe lună, adică peste 15.000 pe zi, pentru a respecta noua țintă.

Avertisment dur: risc de sancțiuni de 264 de milioane de euro

Dacă România nu se conformează obligațiilor asumate prin PNRR, Comisia Europeană poate aplica sancțiuni de până la 264 de milioane de euro. În plus, autoritățile atrag atenția că eșecul proiectului nu înseamnă doar pierderi financiare: imaginea României ar avea serios de suferit, iar integrarea în infrastructura digitală europeană ar fi pusă sub semnul întrebării.

Executivul admite că doar printr-un „efort susținut și coordonat” la nivelul tuturor instituțiilor implicate există șanse reale ca obiectivul să fie atins. În caz contrar, România riscă nu doar amenzi, ci și o scădere a încrederii cetățenilor în capacitatea statului de a moderniza administrația publică.

