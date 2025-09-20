Călin Georgescu și-a suspendat activitatea universitară pentru un an. Care a fost ultimul salariu net încasat

Călin Georgescu și-a suspendat activitatea universitară pentru un an. Care a fost ultimul salariu net încasat
Călin Georgescu FOTO Facebook/ Călin Georgescu

Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, nu va reveni la catedră în anul universitar 2025–2026. Surse din cadrul Universității din Pitești, parte a Politehnicii București, au confirmat că acesta și-a depus personal cererea de suspendare a contractului de muncă pentru întregul an.

Venituri modeste, dar vilă de jumătate de milion de euro

Deși a locuit într-o vilă de lux din Mogoșoaia, cumpărată anul trecut cu peste 500.000 de euro, Georgescu a pretins că a trăit exclusiv din salariul de lector, notează newsweek.ro. Ultimul său venit, din octombrie 2024, a fost de 7.500 lei net, însă în anii anteriori a încasat sume chiar și de câteva sute de lei pe lună, insuficiente pentru un trai decent.

Potrivit Universității Politehnica, Georgescu a avut în ultimii ani mai multe suspendări temporare ale activității: în noiembrie–decembrie 2024, apoi până în februarie 2025, când a cerut prelungirea suspendării până la finalul anului universitar. Acum, decizia sa vizează întregul an 2025–2026.

Cu toate acestea, el rămâne fără venituri certe, în condițiile în care soția sa are salarii modeste, iar el a acumulat deja opt luni consecutive de șomaj.

