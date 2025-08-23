Un apel al ministrului USR al Economiei, Radu Miruță, către profesioniștii din domeniile juridic, economic și managerial de a aplica pentru conducerea companiilor de stat a stârnit un conflict politic în Coaliție.

Fostul ministru al Economiei și actual secretar general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), acuză că miza reală ar fi numirea „managerilor cu diplomă de la USR”. El a avertizat că legea și principiile OCDE interzic politizarea procesului de selecție, dar susține că „misiunea rămâne misiune”, iar numirile ar fi deja începute.

„România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate "principiile" clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, susține Radu Oprea, într-o postare pe Facebook.

„Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu diplomă de la USR. Acest lucru de altfel a început. Dar cel mai grav este faptul că pentru a atinge această țintă USR-ului nu-i pasă de nimic, nici de faptul că legea este un obiectiv îndeplinit deja în PNRR, sau că am obținut aprobarea OCDE pe capitolul guvernanță corporativă. (...) Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, mai susține Radu Oprea.

PNL se distanțează, Miruță promite profesionalism

Liberalii au refuzat să intre în polemică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că „primirea a sute de CV-uri este un lucru bun”, dar procesul de selecție trebuie să respecte cadrul legal și să fie transparent.

„Nu aș dori să intru în această retorică, până la urmă faptul că s-au primit 600, 1000 de CV-uri e foarte bine. Ideea este că acele CV-uri trebuie să respecte legislația în vigoare. Trebuie să fim atenți puțin la concursul de CV-uri, care trebuie făcut în cadru instituțional, pe o procedură de selecție care trebuie să respecte legislația în vigoare, care evident că va trebui îmbunătățită. Nu aș intra în această zonă, nu cred că așa rezolvăm problemele țării și nu cred că asta așteaptă românii”, a declarat Mircea Abrudean la Digi24.

De partea sa, ministrul Radu Miruță susține că a primit peste 600 de aplicații în 24 de ore și că singurele criterii pentru numiri vor fi competența și profesionalismul: „Ușa rămâne deschisă pentru toți cei care vor să facă treabă bună în companiile de stat”, a spus acesta.

„Am fost surprins că atâţia oameni doresc să se implice şi să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulţumesc şi le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă. Uşa rămâne deschisă pentru toţi profesioniştii care vor ca aceste companii de stat să funcţioneze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competenţa şi profesionalismul”, a declarat ministru Radu Miruţă.

