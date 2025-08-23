Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"

Deputatul AUR și purtătorul de cuvânt al partidului, Dan Tanasă, a provocat un nou val de controverse după ce a postat pe Facebook o fotografie cu factura la energie electrică din luna iulie. Politicianul a susținut că suma este dublă față de luna precedentă, deși consumul ar fi crescut doar cu 40 de kWh. Mesajul său, în care a sugerat că românii ar trebui să primească energie gratuită sau aproape gratuită, a stârnit numeroase reacții din partea internauților.

De la plângeri despre facturi, la insulte directe

În loc să intre într-un dialog calm cu cei care i-au comentat, Tanasă a ales să răspundă prin atacuri verbale dure și expresii suburbane. Printre reacțiile sale s-au numărat apelative precum „mâncător de muci” sau „ai început să behăi”, adresate unor cetățeni care i-au atras atenția că prețurile nu au crescut peste tot la fel și că ar fi putut schimba furnizorul de energie.

Un utilizator l-a acuzat că face „gargară ieftină” în loc să ofere soluții concrete, precum trecerea la Hidroelectrica. Răspunsul parlamentarului a venit imediat: „Sunt la Electrica furnizare, compania de stat. Acum a venit factura, mâncător de muci. Când trebuia să schimb furnizorul? Aseară?”.

Acest episod vine după o serie de ieșiri publice controversate ale deputatului AUR, inclusiv apeluri la boicotarea livratorilor străini.

Ads