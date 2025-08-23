Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 17:02
273 citiri
Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"
Dan Tănasă îi jignește pe cei care l-au criticat FOTO Facebook/Dan Tănasă

Deputatul AUR și purtătorul de cuvânt al partidului, Dan Tanasă, a provocat un nou val de controverse după ce a postat pe Facebook o fotografie cu factura la energie electrică din luna iulie. Politicianul a susținut că suma este dublă față de luna precedentă, deși consumul ar fi crescut doar cu 40 de kWh. Mesajul său, în care a sugerat că românii ar trebui să primească energie gratuită sau aproape gratuită, a stârnit numeroase reacții din partea internauților.

De la plângeri despre facturi, la insulte directe

În loc să intre într-un dialog calm cu cei care i-au comentat, Tanasă a ales să răspundă prin atacuri verbale dure și expresii suburbane. Printre reacțiile sale s-au numărat apelative precum „mâncător de muci” sau „ai început să behăi”, adresate unor cetățeni care i-au atras atenția că prețurile nu au crescut peste tot la fel și că ar fi putut schimba furnizorul de energie.

Un utilizator l-a acuzat că face „gargară ieftină” în loc să ofere soluții concrete, precum trecerea la Hidroelectrica. Răspunsul parlamentarului a venit imediat: „Sunt la Electrica furnizare, compania de stat. Acum a venit factura, mâncător de muci. Când trebuia să schimb furnizorul? Aseară?”.

Acest episod vine după o serie de ieșiri publice controversate ale deputatului AUR, inclusiv apeluri la boicotarea livratorilor străini.

Un PSD-ist îl atacă pe Bolojan după vizita la Iași: „Parcă ar fi venit clandestin. Lipsă de respect”
Un PSD-ist îl atacă pe Bolojan după vizita la Iași: „Parcă ar fi venit clandestin. Lipsă de respect”
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că vizita premierului Ilie Bolojan la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţile judeţului, el calificând atitudinea drept o...
Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”
Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”
Potrivit unui mesaj trimis vineri, 22 august, pe social media de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, instituția legislativă de la Bruxelles va deschide în această toamnă...
#interne, #politica, #aur, #dan tanase, #Facebook , #interne
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Englezii au ramas "masca", dupa ce au aflat de echipa din Romania cu -94 puncte! Ce au scris
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A aparut intr-o rochie complet transparenta la ziua de nastere a unui copil de doi ani si internetul a "explodat": "Nu se poate"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dan Tanasă, un nou derapaj grosolan. Replici suburbane pe Facebook: "Mâncător de muci" / "Ai început să behăi"
  2. Putin vizitează centrul de cercetare pentru arme nucleare din orașul închis Sarov, ca răspuns la declarațiile lui Trump că Ucraina nu poate învinge fără să lovească Rusia
  3. Un PSD-ist îl atacă pe Bolojan după vizita la Iași: „Parcă ar fi venit clandestin. Lipsă de respect”
  4. Condițiile Rusiei pentru „pace”. Putin cere capitularea Ucrainei
  5. Un nou deces „misterios” în cercul propagandei de la Kremlin. Kiril Vîșinski, fost director executiv al trustului media Russia Today, a murit la 58 de ani
  6. Perchezițiile FBI la fostul consilier de securitate națională, John Bolton, dau startul în „campania de răzbunare” orchestrată de Trump. Cine urmează?
  7. Misterioasa „barcă a lui Iisus”, descoperită în Marea Galileei, asociată cu relatările biblice despre miracolul mersului pe apă
  8. Vladimir Putin: „Rusia nu a început războiul, oamenii sunt spălați pe creier. Propaganda funcționează”
  9. Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk - Cât controlează Rusia din teritoriul Ucrainei
  10. Temperaturi de 0 grade în România, în august - Meteorologii ANM anunță un episod rece. Care sunt zonele vizate