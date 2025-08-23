Ministrul Educației, Daniel David, după ce i-a îndemnat pe studenți să lucreze part-time: „În facultate nu am lucrat, m-au susținut părinții”

Declarațiile ministrului Educației, Daniel David, continuă să stârnească discuții după ce, la o întâlnire cu studenții din Timișoara, le-a sugerat că și-ar putea lua un job part-time pentru a compensa tăierea burselor.
Întrebat într-un podcast dacă el a avut vreodată un loc de muncă în timpul facultății, ministrul a răspuns: „N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți.”
Replica sa vine după ce, la dezbaterea privind redimensionarea bugetului burselor pentru 2025, un student și-a exprimat îngrijorarea că nu își va putea acoperi cheltuielile. Ministrul i-a răspuns atunci: „Cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time.”
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ministrul a subliniat că măsurile adoptate sunt necesare pentru a asigura bugetul pentru salarii și burse până la sfârșitul anului 2025, dar și pentru a pregăti dezvoltarea și reformele din domeniu în anul 2026.
Studenții, organizați prin Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), consideră că măsurile Guvernului afectează direct nivelul de trai și rata abandonului universitar. Într-un comunicat de presă, ANOSR a precizat că „limitarile la transportul feroviar și scăderea fondului de burse au un impact bugetar infim, însă efectele asupra studenților sunt semnificative”.
Potrivit organizației, lipsa unui dialog real cu autoritățile a determinat peste 300 de lideri studenți să protesteze și să ceară ca solicitările lor să fie luate în considerare. „Într-un stat în care studenții nu se simt valoroși pentru dezvoltarea țării, aceștia caută un mediu în care educația să fie privită ca o investiție, nu ca o povară”, mai arată ANOSR.
Reprezentanții studenților subliniază că, deși nu doresc să plece din țară, se simt constrânși să caute oportunități în afara României pentru a-și putea continua studiile și a-și construi un viitor stabil.