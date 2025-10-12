Va avea loc mâine ședința Coaliției? Dominic Fritz: „Eu știu că se ține, am biletul de avion”

Va avea loc mâine ședința Coaliției? Dominic Fritz: „Eu știu că se ține, am biletul de avion”
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, din informațiile sale, ședința Coaliției ar urma să aibă loc mâine, deși există zvonuri privind o posibilă amânare.

„Nu pot să confirm că se amână ședința. Eu știu că se ține, am biletul de avion. Aș fi dezamăgit să aflu că nu va mai avea loc”, a spus Dominic Fritz pentru Digi24.

Liderul USR a comentat și contextul politic actual, afirmând că tensiunile din interiorul PSD fac parte dintr-o campanie internă.

Sorin Grindeanu este într-o campanie internă, vrea să ajungă liderul PSD. Aceste întreruperi și tensiuni sunt o strategie de campanie. Este nevoie, însă, și de un adevăr extern: această coaliție este una atipică. România trece printr-o criză de deficit bugetar, în care tocmai unele partide ne-au aruncat în ultimii ani. Tocmai de aceea, USR vrea să pună umărul la rezolvarea acestei crize”, a spus Fritz.

„Prezența USR în Guvern nu este una comodă”

Acesta a adăugat că prezența USR în Guvern nu este una comodă, dar este necesară.

„Prezența și activitatea miniștrilor noștri nu sunt comode, dar este evident că elementul nou al acestei guvernări suntem noi. Toată lumea voia un început nou, iar prezența USR este benefică și importantă pentru țară.”

Întrebat dacă PSD reprezintă o frână pentru reforme, liderul USR a răspuns:

„În PSD există forțe care își doresc să nu se schimbe nimic. Este responsabilitatea noastră să marginalizăm aceste voci. Sper ca PSD să aibă o conducere stabilă, atunci lucrurile vor funcționa mai hotărât.”

Dominic Fritz a mai menționat că, în plan local, a fost nevoit să ia măsuri dificile din cauza constrângerilor bugetare: „Zilele trecute a trebuit să dau preavize la peste 40 de funcționari din Timișoara. Într-adevăr, cheltuim prea mulți bani și este nevoie de reduceri.” a încheiat acesta.

