Ajutor de 15.000 de lei pentru tratamente FIV, oferit de Primăria Capitalei. Programul „O șansă pentru cuplurile infertile” revine

Primăria Municipiului București anunță relansarea programului de sprijin pentru persoanele care își doresc să devină părinți, dar se confruntă cu probleme de fertilitate. Începând de luni, vor fi deschise înscrierile pentru noul proiect „FIV3 - O șansă pentru cuplurile infertile”, derulat în perioada iunie 2025 – decembrie 2026.

Programul oferă un ajutor financiar de 15.000 de lei pentru cupluri sau femei singure care urmează proceduri de fertilizare in vitro (FIV), suma fiind destinată acoperirii costurilor medicale asociate tratamentului.

Cine poate beneficia și cum se aplică

Conform Primăriei Capitalei, pot depune cereri persoanele care au domiciliul stabil în București, au diagnostic de infertilitate confirmat medical și efectuează procedura FIV într-o unitate medicală acreditată.

Înscrierile se vor face online, printr-o platformă dedicată, unde solicitanții vor încărca documentele medicale și formularul de aplicare.

Proiectul este o continuare a inițiativelor anterioare ale PMB în domeniul sănătății reproductive, prin care mii de familii din București au primit sprijin financiar pentru tratamente FIV. Autoritățile estimează că, în actuala etapă, peste 1.000 de beneficiari vor putea accesa fondurile nerambursabile.

Ads