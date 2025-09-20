Managerul spitalului din Caransebeș, arestat pentru mită de 250.000 lei. Familia avea venituri lunare de 25.000 lei net

Directorul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a acceptat promisiunea unei mite uriașe pentru atribuirea preferențială a unui contract public.

Potrivit DNA – Serviciul teritorial Timișoara, cazul vizează un contract de reparații la etajul șase al spitalului, în valoare de 900.400 lei fără TVA. În schimbul favorizării firmei implicate, managerul ar fi urmat să primească 250.000 de lei de la administratorul societății comerciale, pus și el sub urmărire penală pentru dare de mită.

Contract de aproape un milion de lei

Procurorii au făcut percheziții pe 18 septembrie în opt locații din județul Caraș-Severin, inclusiv la domiciliul lui Singh Bhupinder. De acolo au ridicat peste 28.000 de euro, 96.200 de lei, dolari, lire, franci și forinți, bani păstrați cash.

Situația este cu atât mai controversată cu cât medicul și soția sa, director medical la Ambulanța Reșița, aveau împreună venituri de aproximativ 25.000 lei net pe lună. Cu toate acestea, anchetatorii spun că managerul nu a ezitat să accepte promisiunea mitei pentru a facilita contractul.

Judecătorii Tribunalului Timiș au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, în timp ce procurorii DNA continuă investigațiile pentru a stabili toate legăturile din jurul afacerii.

