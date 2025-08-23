Motociclist străin atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea acestuia

Un cetățean străin de 73 de ani a fost mușcat sâmbătă de un urs pe Transfăgărășan, în timp ce se afla blocat în coloană, în zona Valea lui Stan, comuna Arefu (Argeș).

Potrivit IPJ Argeș, motociclistul se deplasa dinspre Barajul Vidraru spre Curtea de Argeș, când a fost atacat de animal, care i-a provocat o rană la gamba piciorului drept. Victimei i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Polițiștii îi avertizează pe șoferi și motocicliști să nu se apropie de animalele sălbatice și să manifeste prudență în zonele de risc.

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert, prin care au avertizat populația despre prezența ursului în zonă. Locuitorii și turiștii sunt îndemnați să evite sectorul Arefu – Transfăgărășan, să nu intre în contact cu animalul și să anunțe imediat autoritățile dacă îl observă.

Nu este primul incident grav de acest fel. În iulie, un motociclist italian a murit după ce a fost atacat de un urs și târât într-o râpă, la doar câteva sute de metri de barajul Vidraru, pe același drum.

