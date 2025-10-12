30.000 de parcări albastre aduc 70 de milioane de lei pe an Capitalei. Dar în spate un scandal uriaș lovește compania care le administrează

Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că cele peste 30.000 de parcări albastre din oraș generează anual venituri de aproximativ 70 de milioane de lei. Sistemul, implementat în 2020, a devenit una dintre principalele surse de încasări pentru municipalitate.

Bujduveanu a explicat, într-un interviu la Digi24, că primele parcări de acest tip au fost introduse în 2017, dar fără amenzi, la decizia fostului primar Gabriela Firea, „pentru a nu supăra populația în campania electorală”. După câțiva ani de haos administrativ, regulamentul a fost pus în aplicare complet, iar acum Capitala încasează sume considerabile din acest serviciu.

”În 2017 a fost implementat regulamentul de parking. Eram pe vremea aceea consilier general in opoziție. S-a făcut diferenţierea între parcări publice şi parcări de reşedinţă şi atunci a apărut conceptul de parcări albastre ca să le poată diferenţia. La acel moment, până s-au pus la punct formarea companiilor municipale, pe fondul începutului campaniei electorale, doamna Firea, primar, a hotărât ca să nu se mai dea amenzi pentru parcări.

Deci ele existau, erau într-un număr de 12.000, la acel moment şi a hotărât, fiind pe fondul campaniei electorale, să nu se supere populaţia. Ceea ce a dus ca acest serviciu public bine gândit, de parcaje publice cu plată ca toate ţările europene, să fie disfuncţional”, a declarat Bujduveanu, duminică, la Digi24.

Scandal la Compania Municipală Parking: tarife ilegale, contracte abuzive și anchetă DNA

Ads

În spatele acestor cifre însă, Compania Municipală Parking București, care administrează parcările cu plată, este zguduită de un scandal de proporții.

Un audit al Curții de Conturi pentru perioada 2018–2024 a scos la iveală o listă lungă de nereguli precum tarife majorate ilegal cu până la 29% pentru utilizatorii care plăteau prin SMS, contracte prelungite abuziv cu operatori privați (Netopia, SMS Ticketing, ID Solutions Tech) și pierderi de control asupra încasărilor și venituri suplimentare nejustificate de peste 16 milioane de lei pentru firmele intermediare, conform G4Media.

Inspectorii au sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA), invocând indicii de abuz în serviciu, iar directorul general, Constantin-Cristian Olaru, a fost suspendat din funcție. Cu toate acestea, în plin scandal, Adunarea Generală a Acționarilor a decis majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație la 9.500 de lei pe lună, gest care a stârnit reacții dure din partea opiniei publice și a opoziției.

Ulterior, în iunie 2025, salariile au fost plafonate la inițiativa lui Bujduveanu, în contextul măsurilor de austeritate. Curtea de Conturi a cerut rezilierea contractelor ilegale, introducerea unui control financiar intern și dezvoltarea unei aplicații proprii pentru plata parcărilor, astfel încât banii să nu mai treacă prin operatori privați.

Ads