Pasajul Ciurel ar putea, în sfârșit, să ducă undeva. Sectorul 6 vrea să-l lege de Autostrada A1, dacă primește acordul PMB

Primăria Sectorului 6 susține că este pregătită să construiască bulevardul care ar trebui să facă legătura dintre Pasajul Ciurel și Autostrada A1, proiectul rămas în aer de ani de zile și care a transformat podul într-un „drum spre nicăieri”. Condiția: Primăria Capitalei să cedeze proiectul și să ridice restricțiile de pe culoarul de expropriere.

De la „podul care nu duce nicăieri” la legătura de autostrada

Pasajul Ciurel a costat peste 240 de milioane de lei și a fost inaugurat acum cinci ani, însă și-a câștigat rapid reputația de proiect inutil, întrucât traficul se bloca pe breteaua de coborâre, iar planul inițial, conectarea la A1, nu a mai fost realizat.

„Vrem să construim bulevardul de legătură, dacă PMB ne dă proiectul și ridică restricțiile”, a transmis administrația locală într-o postare pe Facebook. Reprezentanții Sectorului 6 spun că, odată cu acest proiect, ar urma să fie modernizate și străzile din zonă, prin lucrări de canalizare, iluminat, trotuare și carosabil nou.

În paralel, primăria amintește că a finalizat modernizarea străzii Amilcar Săndulescu, care permite acum circulația până la pasaj, după ce timp de 40 de ani drumul fusese neamenajat corespunzător. În postare sunt menționate și alte lucrări recente, precum bulevardul Valea Largă și strada Osiei, urmând ca lista să continue cu Roții și Belșugului.

