Alertă ecologică în Sibiu: mii de pești morți în râul Avrig. Localnicii, avertizați să nu îi consume

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 21:29
757 citiri
FOTO captură video Antena 3 CNN

Mii de pești au fost descoperiți morți în apele râului Avrig, județul Sibiu. Localnicii au sesizat autoritățile, iar inspectorii de mediu și reprezentanții Apelor Române au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele fenomenului.

Martorii spun că peștii morți se întind pe o distanță mare, de la izvoare până la podul peste Olt. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Sunt sute și mii de pești, mici și mari, pe toată suprafața râului”, a declarat unul dintre localnici pentru Antena 3.

Reprezentanții Primăriei Avrig au confirmat situația

Reprezentanții Primăriei Avrig au confirmat situația și au transmis că, imediat după primele sesizări, au fost trimiși polițiști locali pentru verificări, ulterior fiind alertate instituțiile abilitate. Au fost ridicate probe din apă și exemplare de pești pentru analize de laborator.

„Pentru noi este prioritară protejarea mediului și a sănătății publice. Vom urmări desfășurarea anchetei și vom sprijini toate demersurile autorităților competente”, a declarat Lidia Bădilă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Avrig.

Până la stabilirea cauzei, localnicii au fost sfătuiți să nu consume peștii găsiți în albie. Totuși, există informații că unele persoane ar fi ignorat avertismentele.

Specialiștii verifică mai multe ipoteze, printre care o posibilă poluare chimică sau lipsa oxigenului din apă, situații care pot duce la mortalități masive în rândul faunei acvatice. Rezultatele analizelor vor clarifica natura incidentului și eventualele responsabilități.

