Pielea obtinuta cu imprimanta 3D, un mare pas pentru medicina

Prestigioasa revista New Scientist a inceput sa vorbeasca inca din 2011 despre noua revolutie industriala produsa de imprimantele 3D, iar mai multi cercetatori anunta posibilitatea de a imprima organe, de exemplu piele, care sa poata fi transplantate omului intr-un viitor apropiat.

Dupa incaltamintea sport, telefoane si case, totul pare posibil pentru o tehnologie foarte tanara aflata in plina expansiune, relateaza site-ul one.abc.es.

Si asta dupa ce compania chineza Winsun lansa anul trecut informatia ca reusise sa construiasca o cladire cu cinci niveluri utilizand o imprimanta 3D, in 24 de ore, cu numai 4.000 euro.

Este greu de spus cu exactitate cand se va realiza un prim transplant si ce organ va fi ales, chiar daca s-au desfasurat deja cu succes experimente pe animale (rinichi si tiroida).

De exemplu, in laboratoare au fost deja produse mici "creiere" 3D.

Cercetatoarea Nieves Cubo de la Universitatea Carlos III din Madrid, specialista in bioinginerie, apreciaza ca unul dintre sectoarele in care bioimprimarea poate fi foarte utila pe termen scurt este cel al pielii si oaselor.

Pielea este cel mai mare organ (are aproximativ doi metri patrati si cantareste pana la cinci kilograme) si are rol protector si de mentinere a structurii organismului. Posibilitatea de a reface aceste tesuturi da o speranta de vindecare pacientilor cu arsuri grave, in cazul carora propriile celule nu mai pot regenera pielea afectata.

Cercetatoarea spaniola, una dintre primele din Spania in domeniul bioimprimarii, se arata optimista in legatura cu posibilitatile acestei noi tehnologii, in pofida dificultatii de a gasi materiale stabile pentru fixarea celulelor.

Vezi cum va arata lumea peste 100 de ani: Orase subacvative, mancare scoasa la imprimanta 3D si holograme.