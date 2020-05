Munca de acasa: 51% dintre angajati se uita la filme porno de pe dispozitivele pe care si lucreaza

Ziare.

com

De fapt, jumatate (51%) dintre cei care lucreaza de acasa si care au inceput sa urmareasca mai mult continut pentru adulti recunosc ca au facut acest lucru pe aceleasi dispozitive pe care le folosesc in scopuri legate de munca.Aceasta este doar una dintre concluziile cheie din noul raport"Noua normalitate" cu care se confrunta acum angajatii incepe sa aiba un impact considerabil asupra echilibrului dinte viata privata si cea profesionala.Aproape o treime (31%) dintre angajati au declarat ca isi petrec mai mult timp lucrand decat o faceau inainte. Cu toate acestea, 46% au declarat ca acorda mai mult timp activitatilor personale.Este posibil ca aceasta schimbare sa fi avut loc deoarece angajatii nu mai trebuie sa faca naveta sau sa calatoreasca la fel de mult cum o faceau inainte de pandemie.De asemenea, raportul a relevat ca a devenit mai greu pentru angajati sa separe activitatea profesionala de cea personala, mai ales cand vine vorba de IT.O concluzie ingrijoratoare pentru companii este aceea casi spun ca au facut acest lucru chiar de pe dispozitivele pe care le folosesc pentru munca.Aproape unul din cinci (18%) angajati fac asta chiar si pe dispozitivele care le sunt oferite de angajatorii lor, 33% admitand ca urmaresc continut pentru adulti pe dispozitivele personale, pe care le folosesc si in scopuri profesionale.In plus,. Desi acest lucru este de inteles, deoarece oamenii doresc sa fie la curent cu ultimele noutati legate de pandemie, 60% din aceasta activitate se face de pe dispozitive care sunt folosite pentru munca. Acest lucru poate conduce la infectii cu malware, daca angajatii nu acorda atentie resurselor si site-urilor web pe care le viziteaza.Angajatii isi formeaza, de asemenea, un obicei din a-si folosi serviciile personale in scop de lucru - cresterea riscurilor potentiale de shadow IT, inclusiv dezvaluirea informatiilor personale.De exemplu, 42% dintre angajati folosesc conturi de e-mail personale pentru probleme legate de munca si 49% recunosc ca utilizarea acestora a crescut de cand lucreaza de acasa. Mai mult decat atat, 38% folosesc aplicatii de mesagerie care nu au fost aprobate de catre departamentele IT iar 60% dintre ei o fac mai des in noile circumstante ale muncii., spunePentru ca intreprinderile sa isi pastreze angajatii si datele corporative in siguranta, Kaspersky recomanda angajatorilor sa respecte urmatoarele masuri:● Planificati o instruire de baza pentru angajati in ceea ce priveste securitatea cibernetica.Acest lucru poate fi realizat online si acopera atat practicile de baza, cum ar fi gestionarea contului si a parolei, securitatea e-mailului, cat si securitatea endpoint.Kaspersky si Area9 Lyceum au pregatit un modul gratuit pentru a ajuta personalul sa lucreze in siguranta de acasa.● Asigurati-va ca dispozitivele, software-ul, aplicatiile si serviciile sunt actualizate cu cele mai recente update-uri● Utilizati o solutie de securitate fiabila, cum ar fi Kaspersky Endpoint Security Cloud , pe toate dispozitivele, inclusiv pe cele mobile si porniti firewall-uri. Orice solutie utilizata ar trebui sa includa protectie impotriva amenintarilor web si e-mail phishing.Pentru angajatii si utilizatorii care isi desfasoara activitatea de acasa, folosind dispozitive personale, Kaspersky recomanda:● Utilizati o solutie de securitate fiabila, cum ar fi Kaspersky Security Cloud , pentru o protectie completa impotriva unei game largi de amenintari.● Descarcati continut educativ si de divertisment doar din surse de incredere.Pentru mai multe informatii despre impactul lucrului de acasa asupra angajatilor si pentru a citi raportul complet, vizitati https://www.kaspersky.com/blog/report-covid-wfh/ Kaspersky este o companie globala de securitate cibernetica fondata in 1997. Informatiile vaste despre amenintarile cibernetice si experienta in securitate IT detinute de Kaspersky se materializeaza in mod constant in solutii de securitate si servicii de ultima generatie pentru a proteja companiile, infrastructura critica, autoritatile guvernamentale si utilizatorii individuali din toata lumea.Portofoliul companiei include protectie endpoint de top si mai multe solutii specializate de securitate si servicii, pentru a combate amenintarile digitale tot mai complexe. Peste 400 de milioane de utilizatori individ-uali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 270.000 de companii client, pe care le ajutam sa protejeze ce e mai important pentru ele. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaspersky.com