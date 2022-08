Aparate foto care fac imaginea sa spuna mai mult de 1000 de cuvinte

Vacanta parca nu este in totalitate vacanta daca nu ai un aparat foto cu tine sa pastrezi si amintiri in imagini. Desi multi dintre noi ne multumim cu un aparat foto pocket pentru ca este usor de transportat si de folosit, marii producatori lanseaza, de ceva vreme, device-uri DSLR (Digital Single-Lens Reflex) pentru amatori.

Cine foloseste un aparat de acest gen inseamna ca este si pasionat de fotografie si vrea o imagine cat mai buna pentru pozele pe care le face. Bataia mare pe acest segment se duce intre Canon si Nikon, ambele lansand la noi in tara, in ultima jumatate de an, aparate DSLR destinate amatorilor dornici sa invete "tainele fotografiei".

Exista Canon si restul aparatelor

Recent lansat, Canon EOS 600D vine ca o varianta imbunatatita a fratelui mai mare EOS 550 D. Acesta se bucura de un ecran rabatabil de 7,7 cm si un senzor de 18 MP plus un procesor de imagine DIGIC 4.

Pentru a nu parea prea "brutal" in mainile unui incepator acesta are un buton care ajuta utilizatorul sa treaca foarte usor de la modul filmare la cel foto.

Gama ISO este mai mult decat darnica in cazul in care fotografiati in conditii de iluminare slaba. Aceasta se intinde de la 100 pana la 6.400 si poate fi extinsa pana la 12.800.

Are si un ghid al optiunilor adaugat la interfata de utilizare, asta pentru a ajuta fotograful sa se orienteze mai bine printre scenariile presetate.

Pentru cei care vor sa si filmeze acest gadget nu dezamageste pentru ca are capacitatea video Full HD (1920x1080). Filmeaza Full HD la 24, 25 sau 30 de frame-uri pe secunda (fps) si in format Ready HD la 60 de fps.

In Romania acest aparat va ajunge de abia luna viitoare si va avea un pret de 3.999 lei.

Nikon a fost ceva mai rapid

Nikon D7000 are ca tinta tot incepatorii in arta fotografiei. Lansat in toamna anului trecut, acesta a adus cu el un senzor CMOS de 16,2 MP. Ecranul este un pic mai mic decat la Canon, marimea lui fiind de doar 7,5 cm.

Daca la Canon, EOS 600D fotografia la doar 3,9 fps, jucaria celor de la Nikon face acest lucru cu 6 cadre pe secunda. De asemenea intervalul ISO este ceva mai mare, aici plaja fiind de la 100 tot pana la 6.400, dar extinderea se face pana la 25.600.

Procesorul de imagine in cazul lui 7000D este un Exceed 2, iar bateria rezista "cu stoicism" pana la peste 1.000 de cadre.

Pentru ca nu se cade pentru un aparat atat de avansat sa nu si filmeze acesta are si el filmare Full HD. Pretul unui astfel de aparat ajunge la peste 4.500 lei.

Un DSLR mai neconventional

Desi nu este un DSLR conventional, ne-am gandit ca ar fi bine sa povestim putin si despre acest gadget. Este vorba despre NEX 5 de la Sony, primul hibrid care combina un DSLR cu un pocket.

Acest aparat are un senzor CMOS Exmor APS HD, cu o rezolutie de 14.2 megapixeli. Aparatul este tocmai bun pentru cei care vor sa invete sa fotografieze pentru ca in meniu are un mic dictionar cu instructiuni.

Aparatul poate opera pana la 7 cadre pe secunda. Ce este interesant la el, consta in faptul ca are o functie mai rar intalnita la aparatele foto, cea de Panoramare. Aceasta permite un unghi de vizualizare de 226 grade.

Aparatul poate suporta o memorie de pana la 32 de GB. Preturile aparatului pot varia intre 550 si 650 de euro, in functie de accesorii.