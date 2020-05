Aplicatia care recreeaza atmosfera de dinainte de pandemie pe stadioanele goale (Video)

Ziare.

com

Sistemul numitcreat de Yamaha le permite suporterilor care urmaresc meciul la televizor, la radio sau online sa incurajeze - sau, dimpotriva, sa certe - jucatorii prin intermediul telefoanelor mobile , aplicatia facand posibil ca vocile lor sa fie auzite in timp real prin difuzoarele stadionului, noteaza The Guardian In cadrul unui test realizat recent, utilizatori aflati in locuri diferite au trimis urale, aplauze, scandari sau huduieli - cateva dintre optiunile aplicatiei -, care au rasunat pe Stadionul Shopaoka, cu o capacitate de 50.000 de locuri, prin intermediul celor 58 de difuzoare instalate printre locurile goale.Potrivit reprezentantilor companiei, sistemul "si-a demonstrat capacitatatea de a crea o atmosfera similara cu cea a unui meci adevarat".In continuare, Yamaha va imbunatati aplicatia astfel incat sa poata fi folosita si la alte evenimente sportive desfasurate in spatele usilor inchise sau cu un numar limitat de spectatori.Campionatul de fotbal din Japonia urmeaza sa fie reluat undeva la sfarsitul lunii iunie sau la inceputul lunii iulie.C.S.