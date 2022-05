Aplicatii precum WhatsApp au castigat lupta cu SMS-urile - cat au pierdut operatorii

Achizitia start-up-ului WhatsApp de catre Facebook pentru suma de 19 miliarde de dolari reaminteste cati bani au pierdut operatorii de telefonie mobila de pe urma aplicatiilor de acest gen, care permit utilizatorilor sa trimita gratuit mesaje.

Astfel de aplicatii au costat companii precum Vodafone si Verizon 32,5 miliarde de dolari, conform firmei de cercetari Ovum LTD.

Mai mult, suma ar urma sa ajunga la 54 miliarde de dolari pana in 2016, informeaza Bloomberg.

Avand in vedere ca utilizatorii au trecut la smartphone-uri care ofera acces din ce in ce mai bun la Internet, ei se bazeaza tot mai mult pe aplicatii precum WhatsApp pentru a comunica.

In consecinta, popularitatea SMS-urilor a scazut drastic, mai ales in tarile in care operatorii de telefonie mobila nu asigura gratuitatea acestui serviciu in pachetele pe care le ofera.

Astfel, aplicatiile de mesagerie instanta au castigat teren, avand in vedere ca reprezinta o alternativa mai ieftina la SMS, afectand astfel ventiurile provenite din aceasta sursa.

"Impactul mesageriei gratis a fost simtit in intreaga lume. WhatsApp a fost, in mod clar, crema acestor servicii", comeneaza pentru Bloomberg Chetan Sharma, analist wireless la Inssaquah, Washington.

Reprezentantii operatorilor Vodafone (Marea Britanie), America Movil (Mexic), AT&T si Sprint (SUA) au refuzat sa comenteze informatiile.