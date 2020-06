Apple a prezentat o noua versiune de iOS. Aplicatiile vor fi organizate automat pe categorii

Ziare.

com

La multi ani dupa Android, iOS va suporta widget-uri care pot fi plasate pe ecranul principal. Pana acum, widget-urile de iOS isi gaseau locul pe un ecran separat. Acum, widget-urile si aplicatiile vor imparti aceleasi ecrane.O alta noutate este App Library. In iOS 14, utilizatorul va putea afisa pe ecranul principal doar cele mai frecvent folosite aplicatii . Asta pentru ca va exista acest App Library, care va contine toate aplicatiile instalate intr-o instanta separata de ecranul principal. In mare masura, aceasta functie seamana cu App Drawer din Android.In noul App Library, aplicatiile vor fi organizate automat pe categorii. In partea de sus a ecranului va exista un camp de cautare pentru localizarea rapida a unei aplicatii.iOS 14 va aduce si un mod picture-in-picture similar celui de pe iPad . Filmele si comunicarile video rulate in aplicatii precum Netflix sau FaceTime vor continua sa ruleze intr-un chenar mic, pozitionat deasupra altor elemente, dupa parasirea aplicatiei.In noua versiune, utilizatorii vor putea, in final, sa-si aleaga aplicatiile implicite pentru email si navigare pe internet - un aspect peste care Apple a trecut fara sa intre in detalii.Siri nu mai ocupa intreg ecranul cand este activata, ci doar o mica zona din partea de jos. Asistentul virtual al celor de la Apple poate acum sa trimita si mesaje audio.Apple a anuntat si o noua aplicatie, care va fi preinstalata in sistemului de operare. Se numeste Translate, suporta 11 limbi (nu si romana) si poate face traduceri offline.Si alte aplicatii Apple, precum Safari, Maps si Messages vor veni cu unele noutati, precum suportul pentru mersul cu bicicleta din Maps sau avertizarile in cazul parolelor compromise din Safari.Dincolo de noile facilitati, ceea multi utilizatori isi doresc de la iOS 14 este sa nu fie la fel de plin de bug-uri ca iOS 13.