Cum sa iti platesti intretinerea pe Internet si sa eviti fraudele facute de administratori - Interviu

Multi romani nu inteleg cum se calculeaza intretinerea si se tem ca administratorii ar putea sa le "umfle" factura. Pornind de la aceste premize, doi informaticieni romani s-au gandit sa creeze o aplicatie care sa evite acest gen de probleme.

Aviziero este un program online care simplifica munca administratorilor de bloc si le arata lunar proprietarilor cum s-a calculat intretinerea.

Bogdan Ioan, project manager, a explicat intr-un interviu acordat Ziare.com, ca exista numeroase avantaje la folosirea programului, printre care se numara o situatie mai transparenta a banilor, comunicarea facila intre proprietar si administrator, dar si plata online a intretinerii.

In plus, el considera ca suntem recunoscuti la nivel mondial pentru calitatea programatorilor din Romania, insa nu o ducem la fel de bine cand vine vorba de specialisti pe partea de manageri de produs si designeri.

Cum v-a venit aceasta idee?

Ideea de Aviziero s-a nascut dintr-o discutie relaxata intr-o seara cu prietenul si partenerul meu Valentin. Renuntasem amandoi la confortul caminelor studentesti si, mutati la bloc in Bucuresti, traiam cu aceeasi dilema: era normal sa platim intretinerea, dar nici unul dintre noi nu intelegea de unde provenea si cum se calcula suma respectiva.

Am decis sa rezolvam problema in stil de programator: sa cream un program care sa le explice tuturor proprietarilor si chiriasilor din Romania, inclusiv noua, cum se calculeaza intretinerea.

Cat a costat dezvoltarea si implementarea lui? Cati oameni au participat la activitate de creare si cati se ocupa in prezent de el?

Investitia s-a realizat pe parcursul celor 3 ani de cand dezvoltam aplicatia si a constat atat din aportul nostru in bani, cei doi asociati, cat si din timpul efectiv de munca investit, pentru care nu am fost remunerati. Partea principala de dezvoltare a programului am facut-o tot noi doi. In momentul de fata, echipa numara sase membri, impartiti in echipe de vanzari, suport tehnic si dezvoltare software.

Care sunt avantajele acestui program, atat pentru administratori, cat si pentru proprietari? Se pot evita mai usor fraudele, exista o transparenta mai mare, se imbunatateste comunicarea dintre cele doua parti implicate? Se reduce timpul acordat completarii hartiilor pentru administratori?

In primul rand, Aviziero ofera presedintilor de asociatii controlul asupra asociatiei, prin simplificarea relatiei cu administratorul si prin accesul nerestrictionat la informatie.

Proprietarii beneficiaza de o asociatie condusa eficient de presedinte impreuna cu administratorul, de transparenta gestiunii banilor asociatiei, de posibilitatea de a comunica mai usor cu vecinii si administratorul, de acces online non-stop la informatiile asociatiei si, mai ales, de posibilitatea de plata online cu cardul a intretinerii.

Pentru administratori, Aviziero inseamna rezultate imbunatatite in acelasi interval de timp, suport tehnic si consultanta incluse in abonamentul lunar, nivel crescut de siguranta al datelor comparativ cu un computer personal si simplificarea relatiei cu presedintele, cenzorul si proprietarii.

Practic, Aviziero pune bazele unei relatii sanatoase de incredere intre partile implicate in asociatie - presedinte, comitet executiv, proprietari, administrator si cenzori.

Cat costa utilizarea acestui program? Care sunt pasii pentru folosirea lui?

Administratorii au trei module dedicate lor, intre care pot schimba oricand, iar abonamentele lunare incep de la 0,5 lei/apartament. Accesul proprietarilor se face pe baza unui abonament de 2 lei/apartament. Cu Aviziero, asociatia stie de la inceput exact cat va plati, pentru ca noi lucram fara costuri ascunse.

Cel care incepe folosirea programului este administratorul. Echipa Aviziero ii face introducerea initiala a datelor si il ajuta sa creeze conturi pentru proprietari, presedinte, comitetul executiv si cenzori.

Care ar fi problemele? (aversiunea unor administratori mai in varsta fata de Internet, siguranta datelor, accesul limitat la informatii etc.)

Intampinam din ce in ce mai rar probleme. Intr-adevar, ne confruntam punctual cu unele preconceptii gresite, dar in urma explicatiilor acestea sunt de obicei depasite cu usurinta.

De exemplu, este necesar sa explicam destul de des ca informatiile sunt mult mai in siguranta pe un server de securitatea caruia se ocupa o echipa dedicata, asistata de software de specialitate, decat pe un computer personal conectat la Internet, protejat de un simplu antivirus. Si ca dispunem de doua copii de rezerva a tuturor informatiilor zilnic, dimineata si seara, ceea ce e imposibil pentru un utilizator casnic.

In momentul de fata, noi urmam tendinta din intreaga industrie IT, pentru ca lucrul in "cloud" si modelul de business Software as a Service s-au impus ca standarde actuale la nivel mondial datorita avantajelor pe care le aduc in colaborarea dintre furnizorii si clientii de software. Aceste doua concepte sunt noi doar pentru zona asociatiilor de proprietari si in ultimul timp am observat o reducere considerabila a reticentei oamenilor la ele.

Cred ca cea mai mare problema a noastra e aceeasi ca in toata societatea romaneasca actuala: lipsa de implicare si de activism a oamenilor, provenita probabil dintr-o lipsa generalizata de incredere.

Ceva asemanator cu "am sesizat o neregula pe strada, dar nu am luat atitudine si nu am sunat la politie, pentru ca oricum nu se rezolva nimic", "am aflat de Aviziero, mi-ar placea sa il folosim si noi in asociatie, dar nu i-am spus administratorului pentru ca e batran si oricum nu il va folosi!", "nu am participat la activitati organizate de plantari de copaci, pentru ca oricum nu face nici o diferenta", "nu am mers la vot, pentru ca oricum nu am nici o optiune buna", "nu am dat o mana de ajutor ca voluntar, pentru ca nu e treaba mea". Pesimismul asta trebuie oprit si inlocuit cu speranta si incredere in viitor, pentru ca impreuna, ca popor, putem mult mai mult. Si cel mai varstnic administrator care foloseste Aviziero are 85 ani. Deci se poate!

Cati utilizatori aveti pana in prezent?

Cu Aviziero se administreaza putin peste 7.500 de apartamente la nivel national. Ceva mai mult de jumatate dintre acestea au si conturi online.

Ce feedback ati primit? Sunt mai linistiti proprietarii? Cui se adreseaza Aviziero? Considerati ca exista o reticenta a romanilor in a muta treburile de zi cu zi (plata facturilor, a intretinerii etc) pe online? De ce?

Cred ca este vorba despre rezistenta la schimbare, reticenta la nou, o caracteristica general umana care se aplica oricarei nationalitati. Ce am observat noi este ca un proprietar sau un chirias odata ce si-a verificat contul de Aviziero va reveni luna urmatoare sa il verifice din nou. Un proprietar sau un chirias care si-a platit intretinerea online pentru prima data, cu siguranta o va plati online si luna urmatoare.

Cand intelegi avantajul de a plati din confortul propriei case, in loc sa mergi la ATM sa scoti cash si apoi sa iti aranjezi programul dupa orarul casieriei, iti este foarte dificil sa renunti la plata online. Ceva din tine iti spune ca "e gresit sa mergi la casierie!".

Cum se pozitioneaza Romania in randul pietelor IT? Care sunt atuurile noastre?

Intrebarea este destul de grea, asa ca voi parafraza pe cineva mult mai inteligent ca mine: "Romania are programatori de inalta calitate, la manageri de produs si designeri stam mai prost". Cred ca suntem recunoscuti la nivel mondial pentru calitatea programatorilor din Romania, desi populatia nu este nici pe departe la fel de numeroasa precum cea din India.

Ce sfaturi le dati tinerilor IT-isti care vor sa isi deschida afaceri in Romania?

Sa treaca la treaba. Incet, pas cu pas, dar sa treaca la treaba. Un model viabil poate fi dezvoltarea si validarea ideii ca proiect personal si abia apoi transformarea lui in proiectul principal. Oricum, orice proiect incepe cu primul pas. Sa sa il faca fara de ezitare, pentru ca drumul acesta e plin de peripetii incantatoare si suprize nebanuite.

