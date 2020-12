Ecosistemul HUAWEI AppGallery, la un clic distanta de toti utilizatorii Android

Ecosistemul HUAWEI AppGallery este de acum deschis tuturor utilizatorilor Android, oferindu-le acces rapid la toate aplicatiile de care au nevoie in activitatile lor de zi cu zi. Magazinul virtual de aplicatii poate fi instalat pe toate dispozitivele Android accesand appgallery.huawei.com si folosind butonul de download AppGallery sau printr-un clic pe link-ul urmator: https://appgallery.huawei.com/#/app/C27162 HUAWEI AppGallery vine echipat cu peste 1.000 de aplicatii locale si zeci de mii de aplicatii globale. Principalele categorii de aplicatii prezente in HUAWEI AppGallery sunt: Finance, Gaming, Stiri, Shopping, Divertisment si Educatie. In plus, magazinul virtual vine cu securitate si protectie completa, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului si procesul de revizuire in patru pasi pentru operarea securizata a experientei de utilizare.Pe langa accesul la aplicatiile populare disponibile in magazinul virtual, alte beneficii importante oferite tuturor utilizatorilor Android sunt oportunitatea de a participa la concursurile periodice lansate in magazinul virtual si, implicit, posibilitatea de a intra in posesia premiilor atractive puse in joc. In intervalul septembrie 2019 - septembrie 2020, campaniile derulate in HUAWEI AppGallery au inregistrat un numar de peste 25.000 de castigatori si premii in valoare de aproximativ 1.500.000 euro.Aplicatiile care au inregistrat cel mai mare numar de descarcari in timpul campaniilor sunt: mobilPay Wallet, Learn33 Languages Free-Mondly, CyberGhost VPN, Jerry's Pizza, eJobs.ro, Stirile ProTV, Tinder, TIDAL, AntenaPlay, Card Sodexo Romania si GeorgeIn total, AppGallery contine peste 1.000 de aplicatii romanesti si zeci de mii de aplicatii internationale. HUAWEI AppGallery cuprinde deja in portofoliu aplicatii din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD, Card Sodexo, MobilPay sau 24Pay. App Gallery contine si aplicatii importante din zona de stiri si divertisment, precum Cinemagia, Stirile PRO TV, Digi 24, Biziday, AntenaPlay, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, in platforma sunt disponibile si numeroase aplicatii dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar si aplicatii utilitare, printre care, eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass. Aplicatiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt si ele disponibile in AppGallery. Printre cele mai noi aplicatii care s-au alaturat AppGallery se numara Jerry's Pizza, Food Panda, MyEnel, MyEdenred, Neo BT, EuropaFM, Bolt si Raiffeisen Smart Mobile.Aplicatia Phone Clone, disponibila in HUAWEI AppGallery, este o modalitate simpla de a transfera aplicatiile, contactele, datele, fisierele si fotografiile de pe vechiul smartphone pe noul smartphone, in cativa pasi simpli, folosind transferul super-rapid cu viteze de pana la 1 GB pe minut. Cel mai important aspect al intregului proces este siguranta pe care o ofera, datorita criptarii securizate a retelei wireless. Procesul poate fi realizat foarte usor, indiferent de sistemul de operare al vechiului smartphone (iOS sau Android).Noul instrument de cautare Petal Search, disponibil in HUAWEI AppGallery, le ofera utilizatorilor o poarta deschisa catre un milion de aplicatii si o modalitate de a cauta cu usurinta prin categorii diverse, direct de pe ecranul de start al dispozitivului. Dezvoltata de motorul de cautare Petal Search, aplicatia Petal Search aduce o experienta de cautare alternativa care localizeaza si agrega informatii, oferind cele mai precise si relevante rezultate, pentru a le permite utilizatorilor sa personalizeze si sa gestioneze experienta cu smartphone-urile lor asa cum isi doresc.