Milioane de utilizatori ai aplicatiei WeChat se tem ca interdictia anuntata de Trump le va taia legatura cu familiile si prietenii din China, unde Facebook Messenger, Whatsapp si Telegram sunt blocate

WeChat, detinuta de gigantul chinez al internetului Tencent Holdings, este populara in randul studentilor si expatilor chinezi si al unor americanni care au relatii personale sau de afaceri in China.Majoritatea aplicatiilor de mesagerie din Statele Unite, inclusiv Facebook Messenger, Whatsapp si Telegram, au fost blocate in China."Am venit in Statele Unite pentru accesul liber la informatii. Simt ca am devenit o tinta a lui Trump. Traiesc cu frica permanenta ca as putea fi decuplata de prieteni si familie", a declarat Tingru Nan, un absolvent chinez al University of Delaware.Interdictia ar deconecta mult mai multi utilizatori decat cei pana la 6 milioane de chinezi care traiesc in Statele Unite. In ultimele trei luni, WeChat a avut in medie 19 milioane de utilizatori activi pe zi, potrivit firmei de analiza Apptopia.Expatii, care sunt adeptii evitarii restrictiilor opresive din tara lor de origine, pregatesc planuri de rezerva in America.Unii utilizatori ai WeChat au inceput sa recurga la un numar limitat de aplicatii care mai sunt disponibile in China, intre care Skype si LinkedIn, detinute de Microsoft Altii intentioneaza sa faca ceea ce fac acasa pentru a evita asa-numitul "Great Firewall" (blocarea aplicatiilor straine in China), prin utilizarea unor retele virtuale private (VPN), care mascheaza identitatea unui utilizator intr-o retea publica."Cand sunt in China am nevoie de VPN pentru ca Gmail si Instagram sa functioneze. Nu mi-am imaginat niciodata ca voi avea nevoie sa fac lucruri similare in Statele Unite", a spus Tao Lei un angajajat in domeniul tehnologiei din Philadelphia.Allison Chan, o chineozo-americanca din Florida, foloseste VPN de fiecare data cand merge in China, pentru a accesa site-uri ca Facebook, Google si Twitter , care au fost blocate de guvernul chinez.Ea spus ca WeChat a fost un instrument major pentru ea si familia ei, pentru a comunica cu bunicii din China."Inteleg argumentul referitor la securitate, dar pentru mine a fost vorba mai mult despre comunicarea cu familia mea. Parintii mei sunt ingrjorati in privinta bunicilor mei pentru ca sanatatea lor este in declin si doresc sa fie informati in mod constant despre starea lor", a spus Chan.Unii expati din America mai sunt ingrijorati ca acesta este doar cel mai recent caz de conflict in relatia dintre SUA si China, care se inrautateste."Parintii mei sunt mai ingrijorati decat mine cand vad stirile. M-au rugat sa ma gandesc serios sa revin in China, avand in vedere actualul mediu politic", a spus Yun Li, designer specializat in experienta utilizatorilor in Boston, care provine din Guangdong, China.