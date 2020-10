O firma romaneasca a lansat o aplicatie care-i identifica pe toti cei care nu poarta corect masca

Aceasta este o aplicatie de inrolare digitala a unui client persoana fizica sau juridica, utilizata in special pana acum pentru procesul de pre-aprobare a creditelor online si deschidere de cont.Astfel, cu ajutorul algoritmilor de detectie si recunoastere a fetei, aplicatia poate diferentia persoanele care poarta masca de cele care nu poarta, atentionand atunci cand cei din urma nu se supun regulilor. Atunci cand camera surprinde o persoana care nu se conformeaza, o notificare va fi trimisa administratorului sau responsabilului."In conditiile inmultirii alarmante a numarului de persoane infectate, nevoia de a identifica in timp real persoanele care nu poarta masca a devenit o necesitate, dar si o obligatie morala pentru organizatiile care au spatii tranzitate. Solutia noastra le ofera sansa de a reactiona prompt si de a preveni posibile infectari si suntem mandri ca putem contribui in acest fel la limitarea raspandirii virusului", a declarat Adrian Bacaianu, director general Starbyte.Aplicatia 4Apply reprezinta o alternativa 100% romaneasca, destinata institutiilor financiare, companiilor de asigurari si oricarei firme care doreste sa implementeze un flux de inrolare sau de creditare online, automatizat, folosind date biometrice.Platforma se conecteaza cu furnizori de semnatura digitala si in acest fel se pune la dispozitie un flux complet prin care utilizatorii pot semna digital documentele necesare direct pe telefon, PC sau tableta , iar verificarea identitatii se realizeaza in timp real.