Oferta facuta de Microsoft pentru cumpararea TikTok a fost respinsa. Oracle, favorita pentru achizitia aplicatiei

"ByteDance ne-a informat astazi ca nu vor vinde operatiunile TikTok din SUA catre Microsoft. Suntem convinsi ca propunerea noastra ar fi fost buna pentru utilizatorii TikTok, protejand totodata interesele nationale de securitate", a declarat Microsoft intr-un comunicat.Grupul care are sediul central la Redmond, statul Washington, si-a manifestat la inceputul lunii august interesul pentru preluarea operatiunilor americane de la TikTok, amenintate cu interdictia in SUA.Presedintele Donald Trump , care de luni de zile a acuzat fara dovezi TikTok de spionaj in favoarea Chinei, a semnat ordine executive pentru a forta ByteDance sa vanda rapid operatiunile TikTok din SUA. Daca nu se va conveni un acord de rascumparare inainte de 20 septembrie, platforma va trebui sa se inchida in SUA.Aplicatia a contestat in justitie aceasta masura a executivului american."Am fi facut modificari semnificative pentru a ne asigura ca serviciul indeplineste cele mai inalte standarde de securitate, confidentialitate, securitate si combaterea dezinformarii", a declarat Microsoft.La sfarsitul lunii august, grupul Walmart a confirmat ca s-a aliat cu Microsoft in negocierile pentru cumpararea platformei TikTok. Cu toate acestea, acest parteneriat al celor doi giganti americani nu s-a dovedit suficient.Potrivit mai multor mass-media americane, grupul Oracle , al carui nume a fost vehiculat ca unul din posibilii cumparatori, are acum calea deschisa pentru achizitionarea operatiunilor TikTok din SUA.Oracle si TikTok nu au confirmat deocamdata informatiile vehiculate in presa americana.