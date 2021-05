Solved, noua aplicatie care iti ofera solutii imediate, costuri reduse si servicii utile in momentele in care ai cea mai mare nevoie

, continua acesta.Solved vine in ajutorul romanilor, in demersul acestora de a gasi mesteri sau specialisti din proximitate, cat si in sprijinul meseriasilor care doresc sa aiba parte de venituri suplimentare, prin oferirea de servicii profesionale intr-un timp scurt de la solicitarea serviciului. Aplicatia este disponibila in AppStore si in Google Play si poate fi descarcata gratuit.Ea ofera utilizatorilor acces la o baza de date de specialisti si mesteri de profesie din diferite domenii de activitate precum constructii, amenajari, paza, servicii de infrumusetare, electrocasnice, electronice, service auto, curatenie, transport, sanitare sau educatie, care locuiesc in proximitatea locuintei lor si la care pot apela ori de cate ori intampina o situatie neprevazuta. Nu-i asa ca este foarte utila? Si lista nu se opreste aici.Spre deosebire de alte aplicatii de profil care abordeaza o comunicare mai mult "offline" - crearea nevoii in sistem, acceptarea sau nu a acesteia de catre specialisti -, Solved promoveaza o comunicare directa, in care beneficiarii si specialistii pot clarifica si negocia detaliile intalnirii lor, printr-un apel telefonic., declara Marius Chiriac, Fondator Solved.De asemenea, aplicatia are o acoperire globala si poate fi folosita in orice sat, comuna, oras, tara, in care se comunica intr-una din limbile in care aplicatia functioneaza.Simplu, nu?Pe langa faptul ca Solved ofera solutii imediate, aceasta beneficiaza si de o baza de date care poate ajuta utilizatorul sa-si cunoasca mai bine comunitatea din care face parte si sa afle rapid de mesteri care pot fi de folos la nevoie. In plus, costurile pot fi reduse la maximum, tinand cont de faptul ca meseriasii din proximitate pot veni pe jos atunci cand li se cere ajutorul, astfel ca transportul nu este un impediment.Link-urile directe de download a aplicatiei sunt:App Store: https://apps.apple.com/app/id1520465107 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solvedexpert.app Pentru mai multe informatii despre aplicatie, va rugam sa accesati:Pentru mai multe informatii despre cum functioneaza aplicatia, va rugam sa vizionati:https://youtu.be/Tvb20xWdja4Pentru mai multe informatii despre cum va puteti crea un cont nou, va rugam sa vizionati:https://youtu.be/B9uoSf0DOGAPentru mai multe informatii despre cum va puteti promova serviciile, va rugam sa vizionati:https://youtu.be/gnIAkjmKrQgPentru mai multe informatii despre companie, va rugam sa contactati:MARIUS CHIRIACFondator Solvedoffice@solvedexpert.ro