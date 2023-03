Suport cibernetic gratuit pentru antreprenori in telemunca

In aceasta perioada dificila, riscurile unor atacuri cibernetice sunt semnificativ mai mari decat in mod obisnuit si, de aceea, este foarte important ca datele, retelele si sistemele informatice sa fie securizate eficient pentru a evita declansarea unei crize cibernetice, pe langa criza de sanatate si cea economica cu care ne confruntam deja.

In acest context, Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Thales Group, vine in sprijinul IMM-urilor si al antreprenorilor cu solutii securizate pentru asigurarea comunicatiilor si interactiunilor specifice sistemului de telemunca.

Riscurile cibernetice au crescut substantial odata cu trecerea brusca la munca de acasa, astfel ca, pentru a raspunde nevoilor de securitate IT ale companiilor, organizatiilor si angajatilor acestora, antreprenorilor romani li se pun la dispozitie doua solutii specifice: aplicatia de mesagerie instant si apeluri Citadel si solutiile securizate de telemunca Cryptobox.

Citadel este o platforma sigura pentru chat si apeluri, care permite comunicarea si colaborarea cu colegii in mod eficient si securizat.

Aplicatia poate fi descarcata pe smartphone (din Google Play Store- pentru Android sau din App Store - pentru iOS), tableta (din Google Play Store- pentru Android sau App Store - pentru iOS) sau pe computer (de aici) si permite utilizatorilor sa faca schimb de documente (documente text, fotografii, video) intr-o comunicare privata sau intr-un grup de chat.

Ads

Solutia Cryptobox le permite utilizatorilor sa creeze spatii de lucru virtuale, individuale sau de grup, sa distribuie sau sa stocheze intr-un mod securizat toate documentele necesare atunci cand lucreaza de la distanta. Pentru a avea acces gratuit la Cryptobox, va puteti inregistra aici.

Pana la sfarsitul lunii mai 2020, ambele aplicatii sunt oferite in mod gratuit, cu posibilitate de prelungire a perioadei in functie de modificarea contextului creat de pandemie.

Demersul CCIR face parte dintr-un efort sustinut la nivel national, prin intermediul intregii retele de Camere Judetene, pentru sprijinirea activitatii IMM-urilor, astfel incat fiecare antreprenor sa fie in masura sa-si mentina in siguranta activitatea si comunicatiile specifice prin munca la distanta.

Ads

Background

Un studiu realizat de echipa Thales Cyber Threat Intelligence arata ca hackerii folosesc pandemia ca pe o oportunitate pentru a lansa atacuri cibernetice tintite.

Un exemplu sunt unele aplicatii noi pentru Android care urmaresc propagarea coronavirusului si care sunt infectate cu malware, cum ar fi troian sau ransomware.

De asemenea, un numar mare de domenii legate de COVID-19 a fost inregistrat in ultimele saptamani, peste 50% fiind considerate a fi operatiuni de tip momeala, potrivit estimarilor Thales.

Prin alte campanii de e-mail se solicita utilizatorilor sa transfere bani catre site-uri care pretind ca ar colecta donatii sau directioneaza utilizatorii catre site-uri false de comert online care pretind ca ofera echipament de protectie.

Descarca aici gratuit Citadel.

Descarca aici gratuit Cryptobox.

Ads