Tik Tok a lansat o functie prin care firmele care vor sa faca angajari pot recruta personal

TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori sub un tag, numit, #TikTokResumes, unde companiile care fac angajari pot intra, viziona prezentarile si, eventual, lua legatura cu posibilii candidati.La programul pilot, care este activ, deocamdata, doar in Statele Unite, participa peste 30 de branduri, printre care WWE, Shopify si Target.Exista si un site dedicat, unde utilizatorii pot vedea posturile disponibile si pot targeta cu o prezentare video anumite posturi. Job-urile disponibile pot fi filtrate dupa oras, experienta necesara si brand.Primul set de aplicatii este acceptat pana la 31 iulie, aceasta fiind data limita pana la care candidatii isi pot depune CV-urile pentru posturile si companiile care participa la prima parte a programului pilot.Nu exista, deocamdata, informatii legate de extinderea in afara Statelor Unite a serviciului de recrutare al TikTok.