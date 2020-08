Tik Tok da semne ca se pregateste pentru o posibila interzicere a aplicatiei in SUA

Afacerile cu publicitate ale TikTok sunt inca in formare. Compania a anticipat pentru 2020 venituri de 1 miliard de dolari, care sunt numai o mica parte din veniturile totale al proprietarului acesteia, grupul chinez ByteDance.TikTok a devenit insa o platforma populara pentru brandurile care vor sa ajunga la cumparatorii tineri.TikTok a anuntat ca va continua sa onoreze campaniile de publicitate planificate si ca va rambursa banii pentru cele pe care nu le va putea afisa. De asemenea, compania va colabora cu influencerii majori pentru a migra pe alte platforme in eventualitatea interzicerii TikTok in SUA, a declarat Rob Pearsall, vicepreedinte pentru media la agentia de publicitate Havas Media, referindu-se la un memo primit de agentie din partea TikTok, vineri dimineata.Presedintele american Donald Trump a semnat joi un decret care prevede interzicerea tranzactiilor americane cu TikTok si WeChat, aplicatia chineza de mesagerie, incepand din 15 septembrie.Unii advertiseri fac planuri de urgenta si iau in considerare transferarea bugetelor de publicitate pe alte platforme.Una dintre optiuni este aplicatia de mesagerie foto Snapchat, pentru advertiserii care au nevoie sa ajunga la o audienta mai tanara, a spus Meghan Rao, director pentru conturi la agentia de publicitate HYFN, o divizie a Nexstar Digital, intre ai carei clienti se afla New Balance si Macy's.Brandurile au inceput sa intrebe daca ar trebui sa fie prezente pe platforme concurente ale TikTok, cum ar fi Triller si Byte, aplicatii ale caror descarcari au crescut in ultimele zile, a declarat un director de agentie de publicitate.