TikTok vrea sa conteste un decret al presedintelui Trump referitor la interzicerea tranzactiilor cu celebra aplicatie

Trump a semnat un decret pe 14 august care da ByteDance un termen de 90 de zile sa vanda operatiunile din SUA ale TikTok.ByteDance a facut progrese in discutiile cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle Contestatia in justitie a TikTok se refera la un decret anterior al lui Trump, din 6 august, au spus sursele.Decretul respectiv cere secretarului pentru Comert sa redacteze o lista de tranzactii care implica ByteDance si companiile sare, care ar trebui sa fie interzise in 45 de zile.TikTok intentioneaza sa argumenteze ca bazarea decretului din 6 august pe Legea privind urgentele economice il priveaza de procedurile care ar fi trebuit urmate. TikTok va contesta si clasificarea sa de catre Casa Alba drept un risc pentru securitatea nationala, au adautat sursele.Nu este clar la ce instanta va inregistra TikTok plangerea. Compania a anuntat anterior ca isi analizeaza optiunile legale si ca angajatii sai pregatesc propriul lor proces.Citeste si: