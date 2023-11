Top 10 aplicatii business pentru Windows Phone

Magazinul de aplicatii al Microsoft cuprinde multe pachete dedicate divertismentului, insa nici software-ul util oamenilor de afaceri nu a fost omis. Va prezentam un Top 10 al celor mai recomandate aplicatii business pentru posesorii de terminale cu sistem de operare Windows Phone.

1. Tasks - liste de sarcini

O aplicatie completa pentru crearea de liste de task-uri, Tasks ofera si optiunea de sincronizare cu Microsoft Exchange si Office 365. Prioritatea sarcinilor si alarmele recurente pot fi organizate cu usurinta. Utilizatorii pot atasa fotografii sau inregistrari vocale fiecarui task, iar acestea pot fi trimise usor prin email celor din lista de contacte.

2. IN+ Networking profesional

LinkedIn, cea mai importanta retea sociala profesionala, este integrata perfect in aplicatia IN+ Networking. Optiunile includ vizualizarea contactelor, trimiterea de mesaje, organizarea de grupuri si update-uri in timp real.

