Uber e investigata pentru o posibila exploatare a curierilor care livreaza mancare

Uber Italia sustine ca a pus platforma Uber Eats la dispozitia restaurantelor si curierilor cu respectarea in totalitate a legilor si ca a condamnat orice forma de intermediere ilegala."Participam activ la dezbaterea legata de reglementarile despre care consideram ca vor oferi sectorului de livrare a mancarii securitatea legislativa pentru a prospera in italia", a aratat Uber Italia intr-un comunicat trimis pe email.Sursele au spus ca magistratii analizeaza un caz referitor la aproximativ 1.000 de curieri care ar fi fost platiti cu 3 euro pe ora pentru a livra mancare.Potrivit surselor, Uber Eats ar fi platit sume mult mai mari unor doua companii de recrutare care s-au ocupat de gestionarea curierilor, majoritatea lor recrutati de centrele de primire a migrantilor.Una dintre companii si patru persoane sunt investigate la randul lor, au aratat sursele.Uber Italia isi poate continua operatiunile sub administrare speciala.