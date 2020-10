Interdictia impusa de administratia Trump cu privire la aplicatia TikTok, blocata de un judecator federal

Cazul a fost adus in fata curtii de trei creatori TikTok, care au sustinut ca ordinul executiv al presedintelui Trump prin care era stabilita o interdictie completa a aplicatiei in SUA incalca dreptul la libertatea de expresie, stipulat in Primul Amendament.Casa Alba sustine ca TikTok reprezinta o amenintare la securitatea nationala.Hotararea preliminara de vineri de a bloca interdictia a fost data de judecatorul districtual Wendy Beetlestone din Pennsylvania, care a scris ca reclamantii "au demonstrat posibilitatea clara de daune ireparabile". Ea a mai remarcat faptul ca descrierile facute de Guvernul american referitor la amenintarea pe care o reprezinta aplicatia TikTok sunt formulate "ipotetic", astfel, nu a putut descoperi riscul prezentat.Decizia a venit dupa ce, pe 28 septembrie, un alt judecator a blocat interdictia de descarcare a TikTok in SUA cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare.Cei trei creatori de continut TikTok in cazul din Pennsylvania - Douglas Marland, Cosette Rinab si Alec Chambers - au deschis proces presedintelui Donald Trump si lui Willbur Ross, secretarul american al Comertului, pe 18 septembrie.TikTok este folosita de peste 100 de milioane de americani si 50 de milioane o folosesc zilnic, potrivit documentelor depuse in proces.Interdictia le-ar aduce creatorilor de continut mari pierderi banesti. Rinab a declarat ca realizeaza clipuri pentru branduri de moda si alte companii si castiga intre 5.000 si 10.000 de dolari pentru fiecare, in timp ce Chambers a castigat 12.000 de dolari promovand doar un brand.Reprezentantii TikTok au transmis, in urma hotararii de vineri, ca sunt "profund impresionati de sprijinul aratat de creatori".Compania chineza ByteDance a ajuns in luna septembrie la un acord provizoriu cu Oracle si Walmart pentru a muta sediul general in Statele Unite si pentru crearea TikTok Global, estimata la 60 de miliarde de dolari. Guvernele chinez si american trebuie sa isi dea acceptul. Trump a spus ca "binecuvanteaza" acordul preliminar.