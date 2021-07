Sute de companii americane, afectate de un atac cibernetic de tip ransomware. Una dintre acestea a inchis 800 de magazine

Atacatorii au modificat un instrument al Kaseya numit VSA, utilizat de companiile care gestioneaza tehnologia la companiile mici. Apoi au criptat simultan fisierele clientilor providerilor respectivi.Firma de securitate Huntress a afirmat ca urmareste opt provideri de servicii care au fost folositi pentru a infecta circa 200 de clienti.Kaseya a afirmat pe site-ul propriu ca investigheaza un posibil atac impotriva VSA, utlizat de profesionistii IT sa gestioneze servere, desktopuri, dispozitive de retea si imprimante.Potrivit Coop, unul dintre cele mai mari lanturi de magazine alimentare din Suedia, un instrument folosit pentru actualizarea caselor de marcat a fost afectat de atac, iar platile nu au mai putut fi efectuate."Am lucrat toata noaptea la remedierea defectiunii si la repunerea in functiune, dar am anuntat ca trebuie sa mentinem inchise magazinele", a declarat un purtator de cuvint al Coop, Therese Knapp, la televiziunea suedeza.Agentia suedeza de presa TT a relatat ca tehnologia Kaseya este folosita de compania suedeza Visma Esscom, care gestioneaza servere si dispozitive pentru o serie de companii suedeze.Si serviciile feroviare de stat si un lant de farmacii au fost afectate de acest atac cibernetic.Ministrul Apararii, Peter Hultqvist, a declarat la televiziunea suedeza ca atacul a fost "foarte periculos" si a aratat modul in care companiile si agentiile statului se pot pregati mai bine."Intr-o situatie geopolitica diferita, s-ar putea sa fim atacati in acest fel de actori guvernamentali, pentru a inchide societatea si a crea haos", a spus acesta.