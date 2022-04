Atacul cibernetic global: Recompense s-au platit, banii nu au fost inca retrasi de hackeri

Hackerii din spatele atacului cibernetic care a afectat utilizatori din 150 de tari ar fi strans doar 20.000 de dolari sub forma de bitcoini.

20.000 de dolari au fost platiti catre cel putin trei adrese, a explicat Tom Robinson, co-fondator al Elliptic, o companie care identifica activitatea ilicita care implica moneda virtuala bitcoin si care furnizeaza servicii principalelor agentii de securitate din SUA si Marea Britanie, informeaza The Guardian.

Reamintim ca, atunci cand un calculator este infectat, apare un mesaj de genul "Ooops your files have been encrypted", in care se spune ca fisierele din computer au fost criptate si se cere o recompensa pentru recuperarea documentelor. Hackerii cer 300 sau 600 de dolari pentru decripatarea fisierelor si ofera trei zile pentru plata in Bitcoini, la cursul zilei.

In mesajele trimise inclusiv in limba chineza se arata ca, dupa expirarea acestui interval de timp, pretul va fi dublat.

Daca nici dupa sapte zile nu se efectueaza plata, sunt anuntate victimele, atunci datele sunt pentru totdeauna pierdute.

Cei care se afla in spatele acestui atac global nu au retras pana acum banii, asa ca, pentru moment, nu pot fi localizati sau identificati, a mai spus Tom Robinson.

Atacurile fara precedent, folosind un software numit WanaCrypt0r 2.0 sau WannaCry, exploateaza o vulnerabilitate a Windows. Este vorba despre vulnerabilitatea MS17-010, care permite hackerului sa ruleze un cod periculos pe un computer vulnerabil si sa infecteze sistemul fara ca cineva sa acceseze linkuri sau sa deschida emailuri infectate.

WanaCrypt0r se instaleaza fara sa deschizi vreun mail sau un link! Cum sa evitam virusarea - Bitdefender

Microsoft a facut deja un update al software-ului, pentru a repara problema in martie, insa computerele pe care nu a fost instalat acest update au ramas vulnerabile.

Europol: Numarul victimelor va creste

Duminica, directorul Europol, Rob Wainwright, a anuntat amploarea atacului cibernetic, afirmand ca atacul cibernetic a facut peste 200.000 de victime, in special companii, din 150 de tari.

"Desfasuram operatiuni impotriva a circa 200 de atacuri cibernetice pe an, insa pana acum nu am mai vazut un astfel de atac", a subliniat seful Europol.

El a mai spus ca cel mai probabil numarul victimelor va creste luni, cand oamenii se vor intoarce la serviciu si isi vor deschide calculatoarele.

Rob Wainwright a mai spus ca Europol lucreaza in prezent cu FBI pentru a-i gasi pe cei care se fac vinovati pentru atac. Potrivit acestuia, in spatele atacului se afla mai mult de o persoana.

Un nou atac major e iminent. Poate veni chiar luni

Duminica, mai multi experti au declarat penbtru BBC ca un nou atac e iminent si ca acesta ar putea avea loc chiar luni. Un tanar cercetator britanic, cunoscut drept MalwareTech, care in mod accidental a gasit o solutie de oprire a atacului cibernetic de vineri, a declarat ca versiunea 1 a WannaCrypt a putut fi oprita, dar probabil ca versiunea 2.0 va fi imbunatatita, fara erori care sa mai permita oprirea propagarii virusului.

Atacul de vineri a afectat, printre altele, constructorul de automobile francez Renault, sistemul bancar rus, grupul american FedEx sau universitati din Grecia si Italia. Si uzina Dacia si-a interupt sambata activitatea, in urma atacului. A fost de asemeni afectat si MAE din Romania.

Reactia SRI dupa atacul cibernetic global, care a afectat si Romania

Sambata, ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a transmis o recomandare catre populatie, companii si institutiile statului: "Trebuie actualizat sistemul de operare acum, urgent! Trebuie sa actualizeze aplicatiile software pe care acest sistem de operare le utilizeaza, folosit un sistem antivirus si trebuie facut backup la date, fie ca vorbim despre companii, fie ca vorbim despre persoane.

Daca sunt informatii importante sau sensibile, sa le puna pe un dispozitiv de stocare extern, tip memory stick, hard disk, CD etc. Aceste lucruri trebuiesc facute acum!".

Atacul cibernetic in scopul extorcarii a determinat Microsoft sa anunte o masura neobisnuita si sa puna la dispozitie - in mod gratuit - solutii in domeniul securitatii pentru vesiuni mai vechi ale sistemului Windows, inclusiv Windows XP, Windows 8 si Windows Server 2003. Utilizatorii au fost avertizati sa-si faca toate update-urile de urgenta.

WanaCrypt0r: Dupa atacul cibernetic, Microsoft isi schimba politica si ofera gratuit solutii de securitate

