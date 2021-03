Casa Alba anunta un atac cibernetic asupra serviciului de email al Microsoft. Ar fi un numar ingrijorator de victime

"Aceasta este o vulnerabilitate semnificativa care poate avea un impact de amploare. Suntem ingrijorati ca exista un numar mare de victime", a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki.Un grup de hackeri din China numit de Microsoft Hafnium a accesat serverele de email ale companiei incepand din luna ianuarie, folosindu-se de patru vulnerabilitati necunoscute anterior. Hackerii au extras de la distanta informatii din inboxuri, fara sa trimita niciun email malitios sau vreun atasament ilegal.Deocamdata nu au fost facut public cine sunt victimele atacului cibernetic.Microsoft a anuntat in aceasta saptamana ca intre tintele atacului se afla cercetatori in domeniul bolilor infectioase, firme juridice, institutii de invatamant superior, contractori din sectorul apararii, institute de cercetari politice si grupuri nonguvernamentale.Marti, cercetatori ai Secureworks, parte a Dell Technologies, au afirmat ca ritmul intruziunilor a crescut incepand de duminica trecuta, alte persoane afirmand ca acest fapt ar fi un indiciu ca hackerii si-au intensificat activitatile pentru ca stiau ca sunt pe cale sa fie expusi.O mare parte a acestor activitati au fost concentrate in Statele Unite, dar victimele sunt din toata lumea.Autoritatile din Norvegia au anuntat ca au observat utilizarea limitata a unor instrumente de hacking in tara lor. Primaria din Praga si Ministerul pentru Munca si Afaceri Sociale din Cehia au fost printre entitatile afectate, potrivit unui oficial european din domeniul cibernetic.Desi Microsoft a publicat remedii pentru vunerabilitatile identificate, iar guvernul SUA, inclusiv consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan, au cerut utilizatorilor sa isi actualizeze softurile, in practica nu toata lumea a facut acest lucru.