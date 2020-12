Congresman american, despre atacul cibernetic fara precedent la care au fost supuse Statele Unite: "Nu cred ca exista vreo indoiala ca a fost Rusia"

"Pe baza a ceea ce am vazut, nu cred ca exista vreo indoiala ca a fost Rusia", a afirmat Schiff intr-un interviu acordat MSNBC.Acesta a adaugat ca afirmatia lui Trump este "in mod egal distructiv, inselator si vatamator...pentru securitatea nationala".Presedintele Trump a sugerat, sambata, fara dovezi, ca China si nu Rusia s-ar afla in spatele operatiunii de spionaj cibernetic din Statele Unite, incercand sa minimizeze impactul atacului. In acest fel, Trump a contrazis afirmatii facute de secretarul de stat Mike Pompeo, care a spus, vineri, ca este "destul de clar" ca in spatele atacului se afla Rusia.Citeste si: