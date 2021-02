Cum oprim criminalitatea cibernetica?

Studierea criminalitatii cibernetice-ca-serviciu si dezvoltarea de instrumente pentru fortele de ordine

Intelegerea factorilor care influenteaza criminalitatea cibernetica

Evaluarea vulnerabilitatii tinerilor la criminalitatea cibernetice

Sustinerea armonizarii legislatiei privind criminalitatea cibernetica in intreaga UE

Mentinerea valorilor societatii europene si a drepturilor fundamentale.

Criminalitatea cibernetica este un fenomen global care a crescut exponential si care provoaca pierderi economice fara precedent, precum si tulburari sociale. Serviciile de hacking tranzactionate ilegal pe dark web au facut accesibila criminalitatea cibernetica si hackerilor non-tehnici, fara cunostinte avansate de programare. De aceea, primul pas in combaterea criminalitatii cibernetice este sa intelegem factorul uman din spatele ei.Incepand cu luna mai 2020, compania SIMAVI a devenit parte a unui proiect international de cercetare numit CC-Driver, care se concentreaza pe intelegerea factorilor care determina tinerii sa devina criminali cibernetici. Acest proiect a primit finantare din programul Uniunii Europene de cercetare si inovare Orizont 2020 in temeiul acordului de finantare nr. 883543.Pe parcursul a trei ani, CC-Driver va aduna cei mai buni specialisti in cybersecurity, o echipa multidisciplinara formata din 13 parteneri din 9 tari diferite, dintre care 4 agentii interne de securitate, universitati, fundatii dedicate activitatii de cercetare, precum si alti parteneri din industria software. Compania Software Imagination & Vision, pe scurt, SIMAVI , va aduce in acest parteneriat competentele si excelenta romaneasca in IT.Proiectul CC-Driver va urmari crearea de instrumente personalizate si proceduri inovatoare pentru sprijinirea autoritatilor in prevenirea si combaterea criminalitatii cibernetice. Printre cele mai eficiente masuri este, desigur, preventia. De aceea, SIMAVI contribuie la crearea unui program care sa identifice la timp anumite comportamente online ale tinerilor, pentru ca fortele de ordine sa poata interveni inainte ca acestea sa se transforme in delict.Principalele obiective ale proiectului CC-Driver sunt:Vor sa cunoasca mai bine tipologia criminalitatii cibernetice. Pentru a preveni raspandirea acestui fenomen, vor sa inteleaga care sunt tendintele, factorii si evolutia tehnologiei utilizata in criminalitatea cibernetica. De asemenea, proiectul va pune la dispozitia fortelor de ordine instrumente noi, cu care sa urmareasca activitatile criminalilor cibernetici, precum si sa descopere corelatiile relevante.Puteti urmari activitatile si rezultatele acestui proiect pe urmatoarele retele: