Enel a fost tinta unui atac cibernetic. Vizate de atac au mai fost Honda si Nintendo

Conform Enel, atacul a avut loc duminica si a afectat reteaua informatica interna, care a fost temporar blocata din precautie. Potrivit unor surse, si in Romania, mai multe computere ale companiei au fost victime ale atacului."Grupul Enel informeaza ca in seara zilei de duminica 7 iunie a gestionat un atac asupra retelei sale IT, provenit dintr-o incercare de raspandire a unui ransomware. Compania a implementat imediat procedurile de raspuns stabilite, prin efectuarea tuturor interventiilor menite sa elimine orice risc rezidual si sa garanteze continuitatea activitatilor sale. Toate serviciile IT interne au fost restaurate eficient si in deplina siguranta in primele ore ale zilei de luni, 8 iunie, facand posibil ca toate activitatile comerciale sa functioneze fara probleme. Enel informeaza ca nu au existat probleme critice cu privire la sistemele de control de la distanta ale infrastructurii de distributie si centralelor electrice, precum si ca datele clientilor nu au fost expuse tertilor", a precizat Enel pentru Profit.ro.Luni, BBC a anuntat ca tinta unui atac similar a fost si gigantul auto Honda, iar miercuri publicatia italiana Il Sole a relatat ca si Nintendo s-a adaugat listei cu victime celebre ale virusului din familia Ekans/Snake.Atacurile cibernetice din familia Ekans/Snake au aparut in luna decembrie a anului trecut si vizeaza in special Sistemele de Control Industrial. Potrivit Malwarebytes Labs, ransomware-ul respectiv este scris in GOLANG, are o viteza mare de raspandire si cripteaza datele de pe calculatoarele companiilor, pentru a permite autorilor sai sa solicite o suma de rascumparare in schimbul cheii de decriptare.