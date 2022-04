INS nu a fost tinta unui atac cibernetic, doar si-a verificat echipamentele

Intarzierea transmiterii comunicatelor de presa in data 15 mai s-a datorat unei actiuni de verificare riguroasa a echipamentelor IT si nu unui atac cibernetic, asa cum s-a vehiculat in spatiul public, sustin reprezentantii Institutului National de Statistica (INS).

"In ultimele zile au fost vehiculate in spatiul public prin intermediul mass-media informatii referitoare la atacul cibernetic cu ransomware-ul Wannacry care a afectat mai multe institutii la nivel mondial. Pentru prevenirea oricaror posibile efecte in ceea ce priveste activitatea online a INS s-a procedat luni, 15 mai a.c. la o verificare riguroasa a echipamentelor IT, fapt care a generat intarzieri in difuzarea comunicatelor de presa".

INS subliniaza ca a fost vorba doar de o verificare pentru protejarea datelor si echipamentelor IT, "nu de un atac cibernetic asupra institutiei".

Luni, seful Centrului National Cyberint din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Anton Rog, a precizat ca nici ANAF si nici Vama nu au fost afectate de atacul cibernetic din ultimele zile, desi au existat astfel de informatii in spatiul public.

"Au existat informatii media ca ANAF si Vama au fost afectate de acest incident, insa informatiile nu sunt corecte. Sistemele informatice gestionate de ANAF si Vama sunt functionale in parametrii normali", a spus Anton Rog.

Atacul cibernetic de tip ransomeware de vineri a afectat circa 150 de tari si a infectat cel putin 200.000 de computere la nivel mondial, expertii avertizand ca mai multe astfel de evenimente ar putea avea loc si in perioada urmatoare, pe masura ce oamenii isi pornesc computerele, potrivit DPA.

Atacul denumit "WannaCry", un asalt de tip ransomware de o amploare fara precedent la scara mondiala, a afectat zeci de mii de computere din locuinte, sedii de firme si agentii guvernamentale, in acestea infiltrandu-se programe malitioase (malware) care au criptat si blocat accesul la continut pana cand utilizatorii au fost dispusi sa plateasca intre 300 si 600 de dolari in moneda virtuala bitcoin pentru a le fi redat controlul asupra fisierelor.

Circa 150 de tari se pare ca ar fi fost afectate, iar propagarea acestui atac a fost limitata de un cercetator britanic in domeniul securitatii cibernetice care a gasit un asa-numit intrerupator pentru dezactivare.

Hackerii au exploatat o falie de securitate existenta in cel mai des utilizat sistem de operare din lume: Microsoft Windows.

