Prima reactie a Twitter dupa atacul cibernetic fara precedent prin care conturile unor personalitati ca Bill Gates, Joe Biden sau Barack Obama au fost sparte

"Am depistat ceea ce putem numi un atac coordonat de oameni care i-au vizat pe unii dintre angajatii nostri care au acces la sistemele si resursele interne", au scris reprezentantii Twitter pe retea Atacatorii au publicat mesaje care par sa promoveze o inselatorie cu moneda virtuala.Pe conturile respective, alaturi de cele ale fostului presedinte Barack Obama , Kanye West, Kim Kardashian West, Warren Buffett , Jeff Bezos si Mike Bloomberg, au fost publicate twitturi similare prin care se cereau donatii prin intermediul Bitcoin."Toata lumea imi cere sa returnez si eu ceva, iar acum este momentul", scria pe contul lui Bill Gates, promitand sa dubleze platile la o adresa Bitcoin in urmatoarele 30 de minute.Toate mesajele au fost sterse."Cand ne-am dat seama de acest incident, am blocat toate conturile afectate si am sters mesajele atacatorilor. Au fost blocate conturile compromise si vom asigura accesul la acestea doar cand vom fi siguri ca va fi in siguranta", a anuntat Twitter.Atacul informatic asupra Twitter a atras atentia Biroului Federal de Investigatii (FBI)."Conturile par a fi fost compromise pentru a promova o frauda cu criptomonede. Ii sfatuim pe oameni sa nu se lase inselati trimitand monede virtuale sau bani in legatura cu acest incident", a declarat un ofiter al FBI din San Francisco.