Reactia SRI dupa atacul cibernetic global, care a afectat si Romania

Sambata, 13 Mai 2017, ora 13:44
Reactia SRI dupa atacul cibernetic global, care a afectat si Romania
Foto: Arhiva Ziare.com

Nici Serviciul Roman de Informatii nu poate spune cate companii sau institutii din Romania sunt afectate de atacul cibernetic global denumit "WannaCry", la putin timp dupa ce ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a spus ca nu detine date exacte.

Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a confirmat pentru Digi 24 ca Romania a fost afectata de acest atac incepand cu data de 12 mai, dar a precizat ca SRI nu poate estima care este impactul la nivel national.

De asemenea, SRI a comunicat pentru News.ro ca se ocupa doar de securitatea cibernetica a institutiilor publice, nu si de entitati private.

Sambata, ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a transmis ca nu poate spune exact cate companii sau institutii din Romania au fost afectate de atacul cibernetic global, pentru ca nu sunt obligate de lege sa anunte.

Reactia a venit dupa ce s-a anuntat oficial ca uzina Dacia a fost atacata cibernetic si si-a oprit productia, la o zi dupa ce site-ul CyberScoop a dezvaluit ca un grup de hackeri de elita care are legaturi cu Guvernul din Rusia s-a dat drept reprezentant al NATO si a trimis mailuri de phishing catre mai multe organizatii diplomatice din Europa, printre care si MAE roman.

Trebuie precizat ca la cateva ore dupa aparitia materialului pe CyberScoop, Serviciul Roman de Informatii a confirmat tentativa de atac cibernetic asupra MAE, dar a precizat ca a reusit sa o contracareze.

Atacul cibernetic "WannaCry" a afectat aproape 100 de tari, Romania fiind pe locul 9 in topul celor afectate.

#Romania atac cibernetic SRI, #Romania atac cibernetic, #Romania atac cibernetic Dacia, #Romania atac cibernetic MAE , #atac cibernetic
