SUA despre spionajul cibernetic asupra guvernului: Rusia, "in mod clar" in spatele operatiunii SolarWinds

"Putem spune cat se poate de clar ca rusii au fost implicati in aceasta activitate", a declarat Pompeo vineri, fara a oferi alte detalii legate de acuzatiile la adresa Moscovei care neaga orice amestec in atacurile cibernetice, scrie BBC News Printre agentiile SUA vizate se numara biroul care gestioneaza armele nucleare. Departamentul de energie al SUA a spus insa ca arsenalul de securitate nu a fost compromis.Expertii, care au botezat atacul "Sunburst", au precizat ca ar putea dura ani de zile pana va fi inteles complet unul dintre cele mai serioase atacuri cibernetice din toate timpurile.Hackerii au introdus in retele un malware pe care l-au creat, numit Sunburst, profitand de o slabiciune a soft-ului Orion al SolarWinds, soft folosit la supervizarea retelelor informatice.Actiunea hackerilor a fost extrem de dificil de detectat, semn ca a fost de o eficacitate redutabila, mai ales ca malware-ul a fost inserat in retelele companiilor si organizatiilor incepand cu luna martie, a fost detectat abia acum, iar la patru zile dupa ce a iesit totul la iveala inca nu se stie cat de grave sunt pagubele produse de atacuri.Atacul pune la indoiala si capacitatea SUA de a se proteja impotriva unor astfel de atacuri, dar arata si ca hackerii gasesc moduri de a se infiltra si in retelele care par, la prima vedere, a fi cele mai sigure din lume.Citeste si: