Un atac informatic masiv impotriva utilizatorilor browserului Google Chrome arata noi vulnerabilitati de securitate

Google, divizie a grupului Alphabet, a anuntat ca a eliminat peste 70 de extensii gratuite din Chrome Web Store, dupa ce compania a fost alertata de cercetatori, luna trecuta."Cand suntem avertizati despre extensii in magazinul web care incalca politicile noastre, luam masuri si folosim aceste incidente ca material de instruire pentru a imbunatati analizele noastre automate si manuale", a declarat purtatorul de cuvant al Google, Scott Westover.Majoritatea extensiilor gratuite ar fi trebuit sa avertizeze utilizatorii despre site-uri web discutabile sau sa converteasca fisiere dintr-un format in altul. In schimb, au sifonat istoricul de navigare si datele de acreditare pentru accesul la instrumente interne de afaceri.In functie de numarul de descarcari, a fost cea mai lunga campanie malitioasa in magazinus Chrome de pana acum, potrivit co-fondatorului Awake, cercetatorul sef Gary Golomb.Nu este clar cine a fost in spatele efortului de a distribui malware.