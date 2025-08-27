Bing Translator, noi elemente pentru Windows Phone

Autor: Roxana Iorgulescu
Miercuri, 18 Aprilie 2012, ora 09:32
Bing Translator, noi elemente pentru Windows Phone
Foto: Digital.it

Microsoft a anuntat introducerea unor elemente noi la nivelul aplicatiei Bing Translator pentru Windows Phone, transformand camera foto a dispozitivului smartphone intr-un interpret la purtator.

Cu ajutorul acestei aplicatii gratuite, utilizatorii vor putea folosi camera foto posterioara a propriului smartphone pentru a traduce meniul din restaurant, fragmente din reviste, mesaje inscriptionate la nivelul unor indicatoare stradale sau alte tipuri de texte similare, relateaza Digital.it.

Bing Translator se transforma astfel intr-o aplicatie utila oricarei persoane aflate in calatorie intr-o tara a carei limba nu o cunoaste, cu conditia sa dispuna de un terminal Windows Phone.

Textele pot fi traduse in engleza, franceza, germana, italiana, spaniola si chineza de baza, prin simpla incadrare a textului in raza de actiune a camerei foto, asa cum se procedeaza atunci cand se doreste realizarea unei fotografii.

Serviciul poate fi utilizat offline, avand in vedere ca utilizatorul poate descarca un language-pack prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi, facilitate care prezinta un avantaj considerabil fata de serviciul analog oferit de Google, disponibil doar online.

O alta noutate este constituita de posibilitatea pronuntarii unui cuvant sau a unei anumite fraze si ascultarii traducerii acesteia cu accentul corect, al limbii de origine, desi in acest caz este nevoie de accesul la Internet.

Noua versiune a aplicatiei este deja disponibila la nivelul platformei Marketplace Windows Phone, putand fi descarcata si instalata gratuit, precizeaza sursa.

#Bing Translator traducere smartphone, #Bing Translator Windows Phone , #Bing
