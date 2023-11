Profitul producatorului BlackBerry a crescut cu 68%

Research in Motion, producatorul smartphone-urilor BlackBerry, a inregistrat in al doilea trimestru al anului un profit cu 68% mai mare si a depasit asteptarile analistilor intr-o perioada in care acestia incepusera sa ii anunte caderea.

Potrivit datelor publicate de companie, numarul de telefoane vandute a crescut cu 45% fata de anul trecut si a ajuns la 12,1 milioane de unitati, informeaza Associated Press.

Profitul inregistrat in ultimele trei luni este de 797 milioane de dolari, si 1,46 dolari pe actiune, in crestere de la 476 milioane de dolari si 83 centi pe actiune cat anunta in aceeasi perioada a anului trecut. Analistii se asteptau la un profit de 1,35 dolari pe actiune.

Incasarile din al treilea trimestru au ajuns la 4,62 miliarde de dolari, cifra anuntata de analisti fiind de 4,47 miliarde.

Pentru urmatorul trimestru, care se va incheia in luna noiembrie, Research in Motion asteapta castiguri intre 1,62 si 1,70 dolari pe actiune si vanzari de pana la 5,5 miliarde.

Dupa anuntarea rezultatelor financiare actiunile au crescut cu 8% (3,72 dolari) si au ajuns la un pret de 50,21 de dolari. Producatorul BlackBerry a pierdut, insa, in acest an, 30% din valoarea actiunilor din cauza impresiei ca smartphone-ul canadienilor ar pierde teren in fata iPhone-ului si a telefoanelor cu Android.

