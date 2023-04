Dependenta de tehnologie - viciul secolului XXI

Unii cred ca nimic nu este mai rau decat dependenta de alcool, de tutun sau de droguri. S-ar putea sa greseasca toti.

Un studiu publicat de revista PloS ONE sustine ca omul modern este amenintat in perspectiva de o grava dependenta de tehnologie, iar, in cadrul tehnologiei, locul unu il ocupa Internetul.

Internetul este capabil sa produce modificari chimice cerebrale similare cu cele produse de alcool sau de droguri. Cum actioneaza aceste modificari, ne-o spun diferitele sindroame care au fost identificate.

Sindromul vibratiilor inselatoare

Ti s-a intamplat sa apuci telefonul mobil, convins ca a sunat sau a vibrat, si sa constati ca, dupa ce ai pus mana pe el, nici nu sunase, nici nu vibrase? Acesta este un sindrom specific posesorilor de telefoane.

Se intampla sa simti ca telefonul suna si vibreaza. Chiar atunci cand el este departe, intr-o alta incapere, poti avea iluzia ca suna. Intr-un articol aparut in publicatia britanica Disorder profesorul Larry Rosen sustine ca 70% din persoanele care folosesc frecvent telefoanele mobile sunt, mai mult sau mai putin, afectate de sindromul vibratiilor inselatoare.

Dependenta de Internet

Despre dependenta de Internet s-a scris mult si se va mai scrie. Unii socot ca este un viciu care afecteaza viata noastra, altii ca e un fapt inofensiv, dar antrenant si util datorita aplicatiilor respectivei tehnologii. Nimeni nu poate face pe arbitrul, intre unii si altii.

Exista, insa, un moment cand Internetul incepe sa interfereze cu viata de zi cu zi. Cand ai ajuns la o astfel de faza ingrijoratoare, inseamna ca dependenta a devenit nociva.

Asa cum spuneam, nu toti expertii accepta ca dependenta de Internet este neaparat o tulburare. Intr-o lucrare publicata in 2008 in American Journal of Psychiatry, doctorul Jerald J. Block aprecia ca dependenta de Internet devine cu adevarat vizibila si daunatoare numai atunci cand, intrerupand brusc utilizarea sistemului, utilizatorul simte o oboseala patologica, ce poate fi urmata de o depresie severa.

Dependenta de retelele sociale

Desi aceasta nu pare diferita de cea anterioara, duce la trairi mult mai complexe si, deci, intervine mai adanc in structura umana. Prin legaturile ei complicate in reteaua sociala, aceasta forma face ca dependenta sa fie dubla: o data direct fata de legatura prin Internet si a doua oara prin complexul retelelor conectate si patrunderea intr-o lume virtuala.

Cercetatorii norvegieni au conceput o metoda de a masura gradul de dependenta, numita Bergen Facebook Scala Toxicomanie, care ajuta utilizatorii sa aprecieze in ce masura sufera de dependenta sociala.

Testul se bazeaza pe sase criterii, care orienteaza utilizatorul cu privire la gradul de dependenta la care a ajuns, permitandu-i sa limiteze preventiv folosirea exagerata a retelei. Neadaptarea unor masuri la timpul potrivit il face pe utilizator din ce in ce mai dependent si mai vulnerabil.

Viciul jocurilor de noroc

Jocurile de noroc practicate pe Internet duc mai rapid si mai agresiv la viciu decat jocurile practicate in societate sau in salile de jocuri clasice. Utilizatorul are la dispozitie intregul arsenal necesar jocului - instrumente de joc, instrumente de plata, parteneri - timp nelimitat, daca doreste.

El poate deveni un obsedat, un om care se detaseaza de orice alta problema a vietii personale, de familie sau profesionale, pentru a se dedica retelei.

Un caz tragic s-a inregistrat in iulie 2011, cand un programator profesionist de 20 ani, a decedat in urma unei crize de tromboza venoasa profunda, instalata in timpul jocului de noroc virtual.