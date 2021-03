VIDEO Cercetatorii cred ca au rezolvat enigma Mecanismului de la Antikythera, considerat primul calculator analogic

Dispozitivul actionat manual, cu o vechime de circa 2.000 de ani, afisa miscarea universului, trasand deplasarea celor cinci planete cunoscute la acea vreme, fazele lunii si eclipsele solare si lunare. Modul exact in care mecanismul reusea sa realizeze aceste performante s-a dovedit insa greu de deslusit.Oamenii de stiinta de la UCL cred ca au rezolvat - cel putin partial - misterul si au inceput sa reconstruiasca dispozitivul, cu toate rotile sale dintate, pentru a testa daca teoria pe care au avansat-o functioneaza."Credem ca reconstructia noastra se potriveste cu toate dovezile pe care oamenii de stiinta le-au adunat din ramasitele existente pana in prezent", a declarat Adam Wojcik, specialist in stiinta materialelor la UCL.Alti cercetatori au incercat anterior sa reconstruiasca mecanismul, insa faptul ca doua treimi dintre piesele sale lipsesc a ingreunat descifrarea modului de functionare al acestuia.Mecanismul, adesea descris drept primul calculator analogic din lume, a fost descoperit in anul 1901 de scufundatorii aflati in cautare de bureti, printre obiectele aduse la suprafata de pe epava unei corabii comerciale care s-a scufundat in largul insulei grecesti Antikythera. Se crede ca ambarcatiunea si-a gasit sfarsitul intr-o furtuna in secolul I e.n. intre Creta si Peloponez, in timpul unei calatorii catre Roma din Anatolia.Fragmentele uzate din alama corodata abia de au fost remarcat la inceput, insa decenii de activitate stiintifica au dezvaluit faptul ca obiectul este o capodopera a ingineriei mecanice.Gasit intr-o cutie de lemn cu o o inaltime de circa 30 de centimetri, mecanismul era acoperit cu inscriptii - un manual de utilizare incorporat - si continea peste treizeci de roti dintate din bronz conectate la cadrane si indicatoare. Intoarcerea manerului declansa miscarea cerului, asa cum era cunoscut la acea vreme de greci.Michael Wright, fost curator de inginerie mecanica la Muzeul Stiintei din Londra, a pus cap la cap mare parte din mecanism si a construit o replica functionala. Insa, cercetatorii nu au reusit niciodata sa inteleaga pe deplin modul de functionare al dispozitivului. Eforturile lor nu au fost ajutate de ramasitele care au supravietuit sub forma a 82 de fragmente separate, reconstruirea mecanismului fiind astfel echivalenta cu rezolvarea unui puzzle 3D uzat din care cele mai multe piese lipsesc.Cercetatorii de la UCL au descris in revista Scientific Reports modul in care, pe baza activitatii lui Wright si a altor specialisti si cu ajutorul inscriptiilor de pe mecanism si a unei metode matematice descrisa de filosoful antic grec Parmenide, au reusit sa elaboreze noi aranjamente de piese care ar misca planetele si celelalte componente in modul corect. Solutia permite ca aproape toate rotile dintate ale mecanismului sa se incadreze intr-un spatiu cu o adancime de doar 25 de milimetri.Potrivit echipei, mecanismul ar fi putut afisa miscarea soarelui, a Lunii si a planetelor Mercur, Venus, Marte, Jupiter si Saturn pe inele concentrice. Deoarece dispozitivul se baza pe ipoteza conform careia soarele si planetele se invart in jurul Pamantului, traiectoriile lor sunt mult mai dificil de reprodus cu roti dintate decat in situatia soarele ar fi plasat in centru.Cercetatorii cred ca acest studiu ii aduce mai aproape de intelegerea modului in care dispozitivul Antikythera afisa cerul, dar nu este clar daca designul este corect sau daca dispozitivul ar fi putut fi construit cu tehnici de fabricatie antice, noteaza The Guardian. Inelele concentrice care alcatuiesc afisajul ar trebui sa se roteasca pe un set de axe imbricate, goale la interior, insa in lipsa unui strung cu care sa fie modelat metalul nu este clar modul in care grecii antici au fabricat astfel de componente.Fie ca modelul functioneaza, fie ca nu, misterele persista. Nu se stie clar daca mecanismul Antikythera a fost o jucarie, un instrument educational sau daca a servit altui scop. Iar in cazul in care grecii antici erau capabili sa conceapa astfel de dispozitive mecanice, ce altceva au mai realizat datorita cunostintelor lor? Desi metalul este pretios, "este ciudat ca nu s-a gasit sau dezgropat nimic similar", a spus Wojcik. "Daca au avut tehnologia pentru a realiza mecanismul Antikythera, de ce nu au extins aceasta tehnologie pentru a concepe alte masinarii, cum ar fi ceasurile?", s-a intrebat specialistul.