Tranzactie de 7,5 miliarde de dolari pe piata jocurilor pe calculator. Achizitia fara precedent facuta de Microsoft

Achizitia, anuntata in luna septembrie a anului trecut, eclipseaza suma de 2,5 miliarde de dolari platita de Microsoft pentru preluarea Mojang, dezvoltatoarea Minecraft, in 2014.Finalizarea preluarii Bethesda are loc la cateva zile dupa ce Uniunea Europeana si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite si-au dat acordul pentru tranzactie.Bethesda este o companie recunoscuta pe piata jocurilor video, avand in portofoliu jocuri precum Fallout, The Elder Scrolls si Doom.Intr-o postare pe blog publicata marti, Microsoft a confirmat zvonurile ca unele jocuri noi ale Bethesda vor fi disponibile exclusiv pe consola Xbox si pe PC-urile cu sistemul de operare Windows.In acest fel, Microsoft va concura mai puternic Sony Ambele companii au lansat anul trecut console de jocuri de generatie noua, sperand sa atraga jucatorii cu imbunatatiri mari ale sistemelor mai vechi.Cu Bethesda, Microsoft spera sa dezvolte serviciul pe baza de abonament Xbox Game Pass incluzand in oferta sa catalogul de titluri al acestei companii, care isi are sediul in Rockville, Maryland.