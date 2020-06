Camerele auto DVR. Ochii care vorbesc

Ziare.

Am dori sa credem ca masinile noastre sunt paradisuri sigure impotriva infractionalitatilor, dar acest lucru nu mai este valabil, din pacate, in zilele noastre.Masina ta, atat in interior cat si la exterior, nu este imuna la infractiuni. Faptul ca este o proprietate valoroasa poate deveni chiar o tinta buna pentru infractori. Realitatea dura este ca masinile pot atrage o multime de atentii nedorite, fie ca este vorba de car-jackeri sau acte de vandalism (zgarierea masinii sau taierea cauciucurilor).Daca ne pastram casele in siguranta prin instalarea de camere de securitate, atunci de ce nu am face asta si cu masinile noastre?Investitia intr-o camera de securitate buna iti asigura linistea ca, daca se intampla ceva care implica masina ta, vei avea cel putin dovezi video la indemana. Chiar si simpla prezenta a unei camere de securitate montata pe masina parcata poate fi suficienta pentru a o proteja de posibile actiuni ale hotilor.O camera de securitate auto este o investitie mica, avand in vedere valoarea pe care o poate oferi in investigarea infractiunilor legate de masini sau in procesarea cererilor de asigurare.Dash cam-ul, sau camera de bord, a devenit din ce in ce mai populara in ultimii ani in principal datorita numeroaselor sale avantaje. Mai simplu spus, acesta este un tip de camera care este montat pe tabloul de bord al masinii si este proiectat pentru a inregistra sunete si imagini in timp ce conduci.Scopul camerei auto DVR este de a inregistra cu atentie fiecare detaliu care are loc atat la exterior, cat si in interiorul masinii, putand fi folosit in diverse scopuri, asa cum am mentionat anterior.O revolutie in Dash Cams a inceput, odata cu introducerea mult asteptata a gamei Dash Cam Seria 2 Nextbase. Nextbase redefineste ceea ce este capabila o camera de bord cu o serie de functii noi de ultima generatie, inclusiv integrare automata Alexa, SOS de urgenta si sincronizare automata.Cu un accent continuu pe calitatea imaginii si usurinta in utilizare, plus noile caracteristici revolutionare de siguranta, Nextbase isi pastreaza in continuare statutul de marca Dash Cam din lume.Camerele auto DVR pot fi cuplate cu usurinta cu diferite tehnologii de bord si sunt utilizate pe scara larga in intreaga lume de catre soferii obisnuiti, instructorii auto, soferii de taxi si autobuz, ofiteri de politie si asa mai departe. Fara indoiala ca aceste camere sunt o investitie inteligenta care iti asigura protectie oriunde si orincad.