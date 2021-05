Montaj sisteme de supraveghere video in Bucuresti si Ilfov

Fie ca este vorba despre sediul afacerii pe care o conduci, fie ca este vorba despre locuinta, un sistem de supraveghere video eficient te ajuta sa supraveghezi proprietatea de furturi, intrari prin efractie ori alte neplaceri care pot fi provocate atunci cand nu esti prezent acolo.Specialistii in sisteme de supraveghere video recomanda ca inainte de a alege sistemul pentru supravegherea video a proprietatii sa ai in vedere anumite detalii importante pentru montare camere supraveghere eficienta. Camerele de supraveghere existente acum pe piata sunt mai inteligente si mai eficiente ca niciodata. Acestea au diverse functii si caracteristici avansate si sunt echipate cu diverse facilitati, de la senzorii de miscare la notificari automate pe dispozitivele mobile. Exista chiar si sisteme de securitate care contacteaza automat echipele de securitate instantaneu atunci cand sunt activate impotriva evenimentelor nedorite. De asemenea, acestea au caracteristici avansate de inregistrare si stocare. Iqsecurity reprezinta profesionistii de care ai nevoie pentru achizitia si instalarea unui astfel de sistem. Facand aceasta alegere, ai posibilitatea de a alege un sistem care sa se adapteze la nevoile specifice pe care le ai pentru proprietatea ta.Printre aspectele pe care trebuie sa le iei in calcul in vederea achizitiei unui sistem de supraveghere video se numara tipul camerelor, sistemul de instalare supraveghere video , bugetul de care trebuie sa dispui, tipul de inregistrare si stocare a datelor.In ceea ce priveste tipul camerei, exista doua tipuri principale: protocol internet (IP) si analog. Camerele analogice sunt cele utilizate in mod traditional, insa exista tendinta ca acestea sa fie eliminate in favoarea celor IP care au caracteristici mai avansate si mai multe beneficii. Acestea din urma sunt dispozitive in retea care capteaza imagini la o rezolutie mai mare si permit, de asemenea, alerte automate, analize video si multe altele.Din punct de vedere al posibilitatilor de instalare, daca proprietatea pe care vrei sa o supraveghezi este mica si daca ai cunostinte tehnologice medii, probabil te poti descurca singur, insa mai ales daca este vorba despre un sistem complex pentru o proprietate mai mare, atunci vei avea nevoie cu siguranta de ajutorul unui profesionist care se ocupa de montaj sisteme de supraveghere video.Inregistrarea si stocarea datelor se poate face in trei moduri diferite, cu ajutorul unui NVR, a unui DVR sau hibrid. DVR este un inregistrator video digital, iar camerele utilizate sunt cele analogice, iar NVR este un recorder video de retea care se utilizeaza cu camere IP. Sistemele hibride iti permit sa combini camerele analogice cu cele IP.Bugetul de care este nevoie pentru achizitia si instalarea unui sistem de supraveghere este dependent de complexitatea lui, de marimea proprietatii, de numarul de camere de care ai nevoie, precum si de tipul de stocare dorit sau de facilitatile de care vrei sa beneficiezi. In general, sistemele de supraveghere video incep de la cateva sute de lei si ajung pana la mii de lei.